Şişli Belediyesi'nden 'ayrıcalıklı' mağduriyet: 2 bin 300 işçi aylardır yan haklarını alamıyor

Yerel seçim sürecinde işçi ücretlerinde kesintiye giden belediyelerin sayısı tırmanışa geçti. Kimi örnekte ana ücretin bir kısmı, kimi örnekteyse yan hak ödemeleri geciktirildi. İşçilerinden "sabır" bekleyen son belediye Şişli oldu.

Şişli Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası 15 Mart'ta masaya oturmuş, yeni dönemin toplu sözleşmesini imzalamıştı.

Eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, ücretlerin yüzde 94 artacağını söyleyerek Şişli'de çalışmanın bir "ayrıcalık" olduğunu savunmuştu.

Ancak yeni toplu sözleşme de seçimle birlikte değişen yönetim de bu "ayrıcalığı" hissettiremedi.

Mesai, ikramiye, yol, yemek...

Kentyol Kent Hizmetleri AŞ'ye bağlı çalıştırılan 2 bin 300 işçiye Ocak ayından bu yana mesai ücretleri ve ikramiyeleri yatırılmıyor.

Belediye işçileri bu süreçte yol ve yemek paralarını alamadı. Bayram ikramiyeleri ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için yapılması gereken ödemeler de işçilerin hesabına geçmedi.

Dün itibariyle yalnızca yol ve yemek ücretlerinin bir kısmı yatırıldı. Aylardır oyalanan işçilere Nisan ayı mesai ve ikramiyelerinin Mayıs sonunda ödeneceği sözü verildi. Önceki aylardan kalan tüm yan hak ödemelerininse Haziran ayı içerisinde yatırılacağı söylendi.

Büyük konserlere kaynak bulunabildi

Şişli Belediyesi'nin, 4 aydır işçi ücretlerinin önemli bir kısmını vermezken, aynı dönemde birçok büyük organizasyon ve konsere imza atması dikkat çekti.

Şişli Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyeleriyle birlikte organize ettiği Gençlik Festivali kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı.

soL, söz konusunu etkinliklerin maliyeti hakkında bilgi almak ve ödemelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmış olabileceği iddiasını sormak için belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştı. Ancak tüm sorular yanıtsız bırakıldı.

Seçimden sonra ücretler aksadı

Yerel seçimlerin ardından çok sayıda belediye işçi ücretlerini aksatmaya başladı. Belediyeleri borçla devraldıklarını belirten yönetimler, faturayı önce işçilere kesti.