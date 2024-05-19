Aliyev ile baraj açılışından dönüyordu: İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter 'kazasında' öldü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde kaza yaptığı bildirildi. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışından dönüyordu.

Tasnim haber ajansının haberine göre konvoyda 3 helikopter vardı. Bazı bakanları taşıyan 2 helikopter varış yerine güvenli bir şekilde inerken, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin “sert iniş” yaptığı belirtildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı ilk açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı da helikopterde

Helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati, Tebriz İmamı Ayetullah El Haşim’in de yer aldığı belirtiliyor.

Press TV’nin haberine göre, kurtarma ekipleri öğle saatlerinde bölgeye ulaştı ancak sis nedeniyle henüz helikopterin “sert iniş yaptığı” yer tespit edilemedi.

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı grafikte Reisi'yi taşıyan helikopterin arandığı bölge gösteriliyor.

'Bazıları İran-Azerbaycan arasındaki bağdan memnun olmayabilir' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün iki ülke sınırında Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortak olarak inşa edilen Kız Kalesi Barajı’nın açılış törenine katılmıştı.

Reisi burada yaptığı konuşmada “Bazıları İran ile Azerbaycan arasındaki bağdan memnun olmayabilir ama bizim için önemli olan iki ulusun ve iki ülkenin çıkarlarıdır” demişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin ortak sınırındaki herhangi bir güvenlik sorununun iki ülkeye de zarar vereceğini söylemişti.

Hava koşulları nedeniyle drone ile arama yapılamıyor

Öte yandan İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre İran Kızılayı bölgeye gönderilen kurtarma ekibi sayısının 40 olduğunu duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tüm olumsuz hava koşullarına karşın sürdürüldüğünü bildiren İran Kızılayı, bölgede sis nedeniyle havadan drone ile arama yapmanın mümkün olmadığını kaydetti.

İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Kolivand bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere askeri birliklerin de gönderildiğini duyurdu.

Arama çalışmalarına askerler de katılıyor

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı vermişti. Kızılay'ın arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu dahil askeri birimlerin özel ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Reuters'a konuşan İranlı yetkili: Hayatları risk altında

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili İran Cumhurbaşkanı Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatlarının "helikopter kazası sonucu risk altında olduğunu" söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Hâlâ umutluyuz ancak kaza mahallinden gelen bilgiler oldukça endişe verici" dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ise, Reisi için dua etme çağrısı yaptı.

ABD'den ilk açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

CBS News'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları incelediklerini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray da ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

Aliyev: Dualarımız Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yapmasından "ciddi şekilde" endişelendiklerini, İran'a "her türlü" desteğe hazır olduklarını belirtti.

Aliyev “Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının ölümü durumunda yerine birinci yardımcısı geçiyor

İran yasaları Cumhurbaşkanının ölümü durumunda görevi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın devralmasını ve ülkenin 6 ay içinde seçime gitmesini öngörüyor. İran'da halihazırda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri üzüntüyle takip ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "(İran’daki) Helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" denildi.

Ermenistan'dan açıklama: 'Desteğe hazırız'

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da İran'dan gelen haberlerin kendilerini "şoke ettiğini" bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada "Kurtarma operasyonları sürerken, Ermenistan İran'ın yakın ve dost komşusu olarak tüm gerekli desteği sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Hamaney: Ülke işlerinde aksama olmayacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İran Devrim Muhafızları Ordusu personelinin aileleriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada kayıp helikopterle ilgili endişelerini ifade etti.

"Allah'ın değerli cumhurbaşkanı ve beraberindekileri milletin kollarına geri döndüreceğini ümit ediyoruz" diyen Hamaney, İranlılardan dua etmelerini istedi. Hamaney "İran ulusu endişelenmemeli. Ülke işlerinde aksama olmayacak" dedi.

İRNA'nın haberine göre arama kurtarma ekipleri helikopterin olası yerini tespit etti. Öte yandan kayalık bölgeye sis ve yağmur nedeniyle yardım ulaştırmanın çok zor olduğu, yaklaşık 240 kişilik İran Kızılayı arama kurtarma ekibinin Uzi köyü yakınlarında olduğu kaydedildi.

Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığı ve bölgeye askerlerin sevk edildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kuruldu

AA'nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Mansuri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiğini ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığını belirtti.

Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi" dedi.

Aramaların 2 kilometre çapındaki alanda sürdüğünü aktaran Mansuri, yağmur ve sis kaynaklı hava şartları ile bölgenin zor koşullarının çalışmaları yavaşlattığını ifade etti.

Erdoğan: Bir an önce iyi haberler almayı umuyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya: İran’daki kazanın sebebinin araştırılması konusunda yardıma hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, helikopterdeki İran üst düzey yöneticilerinin akıbetiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri dikkatle takip ettiklerini ve hayatta olduklarını umduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zaharova, "Rusya, kayıp helikopterin bulunması ve olayın sebebinin araştırılması konusunda gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

AFAD: İran gece görüşlü helikopter talep etti

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi.

Enkaz bulundu: Yaşam belirtisi yok

Türkiye'nin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği insansız hava aracı, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

İran devlet televizyonu, bu tespitin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu öldüğünü duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, helikopterde bulunan 9 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Helikopterde Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de bulunuyordu.

Öte yandan helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.