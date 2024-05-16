Kobane davasında karar: Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl hapis

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu Kobane davasında karar açıklandı.

Demirtaş hakkında toplam 42 yıl, Yüksekdağ hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamı kararı verildi. Davada tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli için tahliye kararı çıktı. Demirtaş ve Yüksekdağ duruşmaya katılmazken, karar okunurken avukatlar salonu terk etti.

IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen eylemleri gerekçe gösterilerek 18’i tutuklu 108 kişinin Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mahkeme heyeti hükmü açıklamaya başladığı sırada avukatlar alkışlarla salonu terk etti.

130 sayfalık karar, özet olarak okundu. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, alfabetik sıraya göre açıklanan cezalar şöyle:

Ahmet Türk: "Örgüt üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ürküt: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl hapse indirildi. Yargılama sürecindeki tutumu gerekçesiyle cezası 13 yıl 4 aya indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Alp Altınörs: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verildi. Takdiri indirimi yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Altan Tan: CMK 223’ten beraatine karar verildi.

Ayhan Bilgen: 302’den ve "örgüt üyeliğinden" ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Ayla Akat Ata: “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Artırım ve indirimle birlikte 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin göz önünde bulundurulmasıyla tahliyesine karar verildi.

Aynur Aşan: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aysel Tuğluk: "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasından beraatine karar verildi.

Ayşe Yağcı: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Bülent Parmaksız: 16 yıl ceza verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl ceza verildi. Söz konusu cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı.

Dilek Yağlı: 16 yıl ceza verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl verildi. Cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Beyza Üstün: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Figen Yüksekdağ: 19 yıl hapis cezası verilerek, indirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Örgüt üyeliği ve örgüt yönetmek" iddiaları yönünden ceza verilmedi. "Tahrik" iddiasıyla da 4 yıl 6 ay ceza verildi. "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çeşitli iddialarla verilen cezalarla birlikte hapis cezası 32 yıl 3 aya çıktı. Tahliye kararı verilmedi.

Gülfer Akkaya: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.



Gültan Kışanak: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. "Örgüt üyeliği" iddiası gerekçesiyle 8 yıl ceza verildi. Ceza yarı oranında arttırılarak 12 yıla çıkarıldı. Hakkında tahliye kararı verildi.

Günay Kubilay: 16 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İsmail Şengül: 16 yıl hapis cezası verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Meryem Adıbelli: 9 yıl hapis cezası verildi. Hakkında tahliye kararı verildi. ,



Mesut Bağcık: 9 yıl hapis cezası verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.



Nazmi Gür: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek, ceza 18 yıl hapse indirildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 hapis cezası verildi.



Pervin Oduncu: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek, ceza 18 yıl hapse indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Sebahat Tuncel: "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 8 yıl ceza verildi. Ceza 12 yıl çıkarıldı. Tutukluluk süreci göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesine karar verildi.

Selahattin Demirtaş: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım" iddiasıyla 20 yıl, "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Newroz etkinliğinde yaptığı konuşma gerekçesiyle 2 yıl 6 ay ceza verildi. Farklı tarihlerdeki açıklamaları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 ay, 2 yıl 30 ay, 3 yıl, 1 yıl 6 ay, 1 yıl, 1 yıl 6 ay, 2 yıl ceza verildi. Demirtaş'a verilen toplam ceza 42 yıl oldu. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Sırrı Süreyya Önder: Hakkındaki tüm iddialardan beraat kararı verildi.

Sibel Akdeniz: Beraat etti.

Zeki Çelik: 18 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zeynep Karahan: 18 yıl hapis cezası verildi.

Zeynep Ölbeci: "Propaganda"dan 3 yıl 9 ay hapis cezası, "örgüt üyeliği"nden 9 yıl hapis cezası verildi.

36 kişi hakkında, Kobanê eylemleri sırasında yaşanan ölümlere dair beraat kararı verildi.

5 tahliye

Kobane Davası'nda tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

DEM Parti'den ilk tepki

Kararın açıklanmaya başlamasının ardından DEM Parti'den ilk tepki geldi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!" denildi.

Salondakiler kararı protesto etti, avukatlar dışarı çıktı, karar boş salona okundu. (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

'Bu Ak Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir'

Kobane Davası'nda açıklanan kararlar, DEM Parti'liler tarafından TBMM Genel Kurulu'nda da protesto edildi. DEM Parti'li milletvekilleri "HDP susmadı susmayacak", "Selahattin burada, Figen burada, Pervin burada, Gülten burada" sloganları attı. Masalara vurarak protesto eden DEM Parti'liler Kürtçe sloganlarla da tepkilerini dile getirdi.

Elleriyle masalara vurarak protesto eden DEM Parti'liler tepkilerini Kürtçe sloganlarla da dile getirdi.

Kobanê Davası’nda yargılanan siyasetçiler arasında bulunan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, verilen cezalara tepki gösterdi, "Bu Ak Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir" dedi.

“Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum” diyerek verilen cezaları eleştiren Önder, “Kobane Davası’nda yağdırılan cezalar bu cezaya muhattap olan arkadaşlarım tarafından hak edilmiş cezalar değildir. Olan memleketin barış umuduna, birlikte yaşam umuduna yöneliktir” ifadelerini kullandı.