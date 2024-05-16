İBB özelleştirmeye başlıyor: İlk sırada İGDAŞ var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğu yakalayan CHP'nin ilk kararlarından biri "özelleştirme" oldu.

İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural “Özelleştirmeden yanayım” dedi, İGDAŞ’ı özelleştirme planlarını duyurdu. Vural İGDAŞ’ı İSPARK, Halk Ekmek gibi şirketlerin takip edebileceğini söyledi.

Bloomberg’e konuşan Vural kentin doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ’ın “ilk halka arz” planına ilişkin planın ilerlemekte olduğunu duyurdu.

Yurttaşların daha fazla doğalgaz faturası ödeyeceği anlamına gelen yüksek doğalgaz tarifesine işaret eden Vural bu tarifenin onaylanmasıyla İGDAŞ’ın “ilk halka arz” değerinin 10 milyar doları bulacağını ifade etti.

İGDAŞ 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etmişti.

İGDAŞ’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydeden Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ’ın “halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını” söyledi.

Vural “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

Uzun zamandır İstanbul’un özelleştirme listesinin başında olan İGDAŞ, İBB’de AKP’nin yönetimde olduğu 2010’ların başında halka arz edilmeye çalışılmış ancak bu girişim başarısız olmuştu.

“Özelleştirmeden yanayım” diyen Vural, belediye şirketlerinin özelleştirilmesiyle İBB'nin "saf belediye işlerine geri döneceğini” savundu.

İGDAŞ'ın halka arz edilebilmesi için önce şirketin ana sözleşmesi yeniden düzenelenecek daha sonra işlem için yatırım bankalarıyla masaya oturulacak.

İBB yönetiminin özelleştirme hamlesi sadece İGDAŞ'la sınırlı değil.

Vural otopark şirketi İSPARK’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu söyledi.

TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan tepki

İGDAŞ’ın özelleştirilmesi hamlesi tepkilere yol açtı.

Geçtiğimiz yıllarda halkı da rahatsız eden kimi uygulamalara karşı argüman olarak İBB meclisinde çoğunluğun AKP’de olması işaret ediliyordu. Ancak şimdi İBB Meclisi’nde çoğunluğu elde eden CHP’li yönetimin daha önce AKP yönetiminin de giriştiği İGDAŞ özelleştirmesi için “AKP engeli kalktı” argümanına sarılması dikkat çekti.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB , kendi ifadesiyle ‘saf belediye işlerine geri dönmek’ için özelleştirmelere başlıyor. İGDAŞ’taki belediye hissesini yüzde 20’lere düşüreceklermiş. Sonra İSPARK, Halk ekmek gibi kuruluşlarla devam edebilirlermiş. Ve artık Belediye Meclisi’nde AKP engeli kalmamış. Yorumsuz!” diye belirtti.