Kuzey Kıbrıs'ta 'sahte diploma' soruşturması: 'Uysal ailesi sorumluluklarını örtbas ediyor' iddiası

Kuzey Kıbrıs'taki özel Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) haftalardır sahte diploma ve yolsuzluk haberleriyle gündemde. Kıbrıs'ın son yıllardaki en büyük skandalı olarak nitelendirilen, birçok bürokratın, polisin ve siyasetçinin adının geçtiği olay MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a uzanmıştı.

Okulun, internet sitesinde yer alan bilgilere göre MHP milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal tarafından kurulduğu öğrenilmişti. Ancak Kuzey Kıbrıs’ta şirketleri de bulunan Uysal ailesine henüz dokunulmuş değil.

MHP'li Levent Uysal'ın üniversitenin sahibi olduğu da iddialar arasındaydı.

Yüzlerce kişiye sahte diploma verildi

Rüşvet, irtikap, suç gelirini aklamakla suçlanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler de 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

Üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri Serdal Gündüz de, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etmişti.

Diploma Türkiye’de de geçerli

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.

Özel Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, uluslararası öğrenci de kabul ediyor.

Polis, bakanlık çalışanı, asker, TRT temsilcisi...

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

• KSTÜ Genel Sekreteri ve küçük ortağı Serdal Gündüz (tutuklandı)

• İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven (teminata bağlandı)

• Milletvekili Emrah Yeşilırmak

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

• TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan (tutuklanıp serbest bırakıldı)

• Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

• Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

• YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler (tutuklandılar)

• YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

TRT temsilci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

TRT Kıbrıs Temsilcisi ve bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olan Sefa Karahasan, sahte diploma nedeniyle 5 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Elde edilen bilgilere göre TRT Kıbrıs Temsilcisi olan Karahasan’ın "evrakta sahtecilik" nedeniyle kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazılmıştı.

Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin ise devreye girdiği iddia edilmişti.

Bugün Kıbrıs gazetesinin haberine göre, 5 Mayıs'ta tutuklanan Karahasan’ın duruşması Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde önceki gün görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, Sefa Karahasan'ın yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, Kıbrıs vatandaşı iki kişinin yedi yüz ellişer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Karahasan'ın diplomasındaki sahtecilik belgelendi

Duruşmada okul sistemi üzerinde yapılan incelemelerde Karahasan’ın 1 Şubat 2021’de kayıt yapılmış gibi gösterildiğini, ancak okula 29 Mart 2021’de kayıt olduğunu ifade eden tahkikat memuru, Karahasan’ın 31 Mayıs 2023’te aynı gün ders notları girilerek “İşletme Yönetimi Doktora” programından mezun edildiğini belirtti.

Karahasan’ın cep telefonu, diploması ve transkriptinin incelendiğini kaydeden memur, transkripte 2,5 yılda mezun olduğunun görüldüğünü, diplomasında ise rektörün imzası olması gereken yerde başka birinin imzasının bulunduğunu ifade etti. Memur ayrıca Karahasan’ın tez bitirme belgesinde tez danışmanı olan Serdal Gündüz’ün imzası olmadığını belirtti.

Sefa Karahasan'ın avukatı Hasan Yücelen ise söz konusu sorunun zanlıyla ilgisi olmadığını kaydederek “Bu sorun, okul yönetiminindir” dedi.

Sefa Karahasan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay döneminde TRT temsilciliğine getirilmişti.

Uysal ailesiyle ilgili iddialar: Denetim eksikliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal, rektör ve mütevelli heyetinin, kendi sorumluluklarını ve denetim eksikliklerini örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Üniversitenin, Kıbrıs'ta yükseköğretimine destek verme ve itibarını geri kazandırma yönündeki açıklamaları, kamuoyunda tepkilere yol açtı. Eleştiriler, kendi üniversitesinde yönetim zafiyetleri yaşanırken, yükseköğretime yardım eli uzatma ve akıl verme çabasının samimiyetsiz olduğunu öne sürüyor. Yönetimdeki eksikliklerin ve sorumsuzlukların yaşanan sorunlara zemin hazırladığı vurgulanırken, Levent Uysal ve mütevelli heyetinin sorumlu olduğu ve yargılanması gerektiği ifade ediliyor.

Kıbrıs kamuoyu, "masumuz ve yükseköğretime destek olacağız" gibi açıklamaları güvenilmez bulurken, üniversitenin sahibi Ece Uysal ve üniversitenin yöneticilerinin de suçlamalarla ilişkili olan kişilerle birlikte yargılanmalarının gerekliliğini savunuyor.

MHP'li Levent Uysal, geçtiğimiz haftalarda Sırbistan vatandaşlığı aldığına ilişkin haberlere erişim engeli getirilmesini istedi. Hakimlik jet kararla konuya ilişkin haberlere erişim engeli getirdi. (solda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağda Levent Uysal)

Üniversite genel sekreteri ve küçük ortağı Serdal Gündüz'e 3 ay tutuklama

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlayan "sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklanarak 2 ay süreyle cezaevine gönderilen okulun küçük ortağı ve aynı zamanda Genel Sekreteri Serdal Gündüz, teminat talebiyle önceki gün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tutukluluk süresi dolduğu için yeniden mahkemeye çıkarılan Serdal Gündüz'ün hükümsüz tutuklu olarak 3 ay daha cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Polis, Gündüz'ün "sahte resmi evrak düzenleme", "sahte resmi evrakı tedavüle sürme" ve "sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme" ile suçlandığını ifade etti. Gündüz'ün bugüne kadar 18 kişiye önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diploması verilmesi konusunda okul çalışanlarını yönlendirerek not girişi yapılmasını sağladığı ve bu kişilere diploma verildiği söylendi. Söz konusu 18 kişinin diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulduğu, bu kişilerin 8'ininse çalıştıkları kuruma erken terfi, maaş barem artışı ve terfilerden avantaj almak için tedavüle sürerek suç geliri elde edildiği belirtildi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, Gündüz'ün yurtdışına kaçma şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek zanlının her ne şartta olursa olsun 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven de yargılananlar arasında. “Sahte belge düzenlemeye tahrik etme” ile suçlanan Seven, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında diploma alıp çalıştığı kurumlara teslim ederek kazanç sağlayanlar da yargılanıyor.

'İktidar çevrelerine çok yakın isimler tutuklandı, soruşturma genişletilmeli'

Kıbrıs'ta muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) milletvekillerinden Ongun Talat da "Tutuklananların bazıları adadaki iktidar çevrelerine çok yakın isimler” dedi. BirGün'e konuşan Talat, Türkiye'den bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği vurgusu yaparak, "Meclis’te komite oluşturuldu. Komitede veri toplama sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık. Kurumların birbirinden haberi yok. Soruşturmanın üniversitenin sahibi Ece Uysal’ın şikâyetiyle başlatıldığı iddia edilse de bu bilgi hiç doğrulanmadı" dedi.

"Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da koruması tutuklandı bu süreçte. Ucu kime dokunursa dokunsun soruşturma genişletilmeli" diyen Talat, Kıbrıs için oldukça önemli isimlerin soruşturmada yer aldığını vurguladı.