CHP'li belediyede işçi kıyımı: Seçimden önce tehdit ettiler, kazanınca işten attılar

Geçtiğimiz Şubat ayında CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi, Fen İşleri’nde çalışan park, bahçeler ve temizlik işçilerinin ücret artışı talebiyle gündeme gelmişti. İş bırakma eylemi yapmaya hazırlanan temizlik işçilerinin insanca geçinecek bir ücret talebine karşı belediye yönetimi, Belediye-İş Sendikası ile işbirliği yaparak işçilerin hak arama girişimini "baştan ezmeye" çalışmıştı.

İşçiler, iş bırakma girişimlerinden sonra Muratpaşa Belediyesi tarafından kendilerine iletilen tehdit mesajını paylaşmıştı. Belediyede çalışan 15 işçiyse fişlenmişti.

İşçiler tazminatsız işten atıldı

31 Mart'taki seçimlerde tekrar CHP'nin kazandığı Muratpaşa Belediyesi işçi düşmanı adımlarına devam etti.

Belediyede dün 40 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmaya "kamu hizmetinin yürütülmesini engellemeleri, iş barışını ve çalışma düzenini bozmaları, kişiler ve kurum hakkında yanıltıcı ve yanlış beyanda bulunmaları" gerekçe gösterildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir grup çalışanımızın, yetkili sendika ve belediyemizin bilgisi dışında, 9 Şubat gecesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyemizde gayri resmi toplantı düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapılan toplantı sonrası başta halk sağlığı için zorunluluk olan çöplerin toplanması ve diğer kamu hizmetini engellemeye yönelik birtakım girişimlerde bulunmuşlardır.

Belediyemizce olayla ilgili titiz bir teftiş süreci yürütülmüştür. Aralarında müdürlerimiz ve birim sorumlularımızın da bulunduğu 89 kişinin ifadesi alınmıştır. Süreç sonunda, 'kamu hizmetinin yürütülmesini engelledikleri, iş barışını ve çalışma düzenini bozdukları, kişiler ve kurum hakkında yanıltıcı ve yanlış beyanda bulundukları' gerekçeleriyle 34 çalışanımızın iş akdi feshedilmiştir. Bununla birlikte uyarı ve yevmiye kesme olmak üzere çeşitli disiplin cezaları da uygulanmıştır.

Ayrıca, 2 sendika temsilcisinin de bulunduğu Falez A.Ş. Disiplin Kurulu kararıyla, mesai saatlerine uymamak, mazeretsiz olarak işe gelmemek, iş disiplinini bozmak gibi nedenlerle 6 personelimizin de iş sözleşmesi sonlandırılmıştır."

Hakkını aramaya hazırlanan işçinin önü kesildi

İşçilere gönderilen fesih ihbarında çalışanların "WhatsApp üzerinden sosyal medyada grup kurması", "propaganda yapması" Disiplin Kurulu tarafından "ihraç" işleminin yapılmasına gerekçe gösterildi.

Böylelikle işçiler, "bildirimsiz ve tazminatsız şekilde" işten çıkarıldı.

'İşçilerin gözünü korkutmak için bizi işten çıkardılar'

soL, işten atılan bir işçiye ulaştı.

Antalya'daki diğer belediyelerde maaşların 28-30 bine kadar çıkarıldığını, kendilerine yalnızca yol ve yemek ücretinin eklendiğini, bu nedenle de çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle görüşme yaptıklarını belirten işçi, seçimden sonra belediyenin tavrının değiştiğini söyledi.

"Önce disiplin kurulunda ifade verdik. Sonra seçimi beklediler. Kazanınca da adım attılar. Koşullarımızın iyileştirilmesini, maaş artışını istiyorduk. WhatsApp grubu kurmamızın ardından işten çıkarıldık.

Haziran'da çalışanlarla yeni sözleşme var. Belediyede yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. İşten çıkarmalar bu işçilerin gözünü korkutmak için, hak aramalarına engel olmak için de yapıldı. 24 bin 500 lira alıyoruz. Antalya'da diğer belediyelerde maaşlar 28-30 bine kadar çekildi."

'İşçiler geri alınana kadar belediyenin ensesindeyiz'

TKP Antalya örgütü de işten çıkarmalara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada işçilere destek verileceği duyuruldu:

"Gerekçe ise, işçilerin geçtiğimiz şubat ayında insanca geçinebilecek ücret talebiyle yan yana gelmiş, haklarını aramış olması. İşten atılan işçiler geri alınana kadar Muratpaşa Belediyesi'nin ensesinde olacağız!"

Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen işçilerse, mücadeleye hazırlanıyor.