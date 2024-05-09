Patronların 'Cumhuriyet' çıkarması Ertuğrul Özkök'ün hoşuna gitti

Cumhuriyet Gazetesi 100’üncü yılını salı akşamı Cemal Reşit Rey'de düzenlenen etkinlikle kutladı.

İlginin yoğun olduğu etkinlik gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve siyasileri bir araya getirdi.

Gazetenin başyazarı Altan Öymen, eski bakanlardan Işın Çelebi, Hikmet Sami Türk ve Bahattin Yücel, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Müjdat Gezen, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, eski DİSK Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Süleyman Çelebi bu isimlerden bazıları.

Ekrem İmamoğlu’nun Avrupalı misafirleriyle olduğu için katılamadığı etkinliğe CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi dikkat çekti.

Patronlar çıkarma yaptı

Geceye patronlar da davetliydi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, etkinlikten izlenimlerini kaleme aldığı yazısında patronların katılımını "Cumhuriyet'e sembolik bir destek gösterisi" olarak yorumladı.

Davete icabet eden patronlar ve temsilcilerinin listesini paylaşan Özkök, "Bu tablo çok hoşuma gitti" notunu düştü.

Özkök'ü mutlu eden isimlerin tam listesi şöyle:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem, TÜSES Başkanı Altan Ertürk, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Aydın Doğan Vakfı Başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Eczacıbaşı Holding Medya İlişkileri Direktörü Cem Tanrıkılıcı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, AROMSA kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, L’oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, Özdilek Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Şadi Aşıroğlu, Koton Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz, Coca Cola Company Ortadoğu ve Avrasya Bölge Başkan Vekili Sinan Cem Şahin, Petrol Ofisi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Abbasoğlu, Zarakol İletişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, OTİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ve tekstil patronu Osman Benzeş.