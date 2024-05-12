Sahaflar Çarşısı | Bir Bolşeviğin Anıları

Ankara Kuğulu Park'ta buluşalım diye sözleştik Yusuf Şaylan'la.

Hava güzel mi güzel. Orhan Veli'nin eve ekmekle tuz götürmeyi unuttuğu cinsten. Kuğulu Park'ın fıskiyeleri çalışmaya başlamış. Azıcık daha ısınınca havalar küçük çocuklar tutmaya başlar suların havaya fırladığı deliklerinin başını.

Yusuf ağabey ayakta bekliyor. Geç kaldım. Kıtır'ın oradan, mesaiden kaçıp öğle kaçamağı yapanların arasından usulca süzülüp Yusuf Ağabey'e doğru yürüyorum. Karşılaşınca önce bir sarıldık birbirimize. Sırtımızı Tunalı Hilmi heykeline verip cadde boyunca aşağı doğru yürümeye başladık. Seçenekleri birer birer eledikten sonra Tunus Caddesi'nde bir mekana oturduk.

Yusuf Şaylan pek bir enerjik bugün. "Hayırdır" diye sorunca "Hep böyleyimdir" gülüyor. Keyfi yerinde.

Hafta içinde birçok kitap seçeneğini konuştuk. Hatta ilk başlar başka bir kitapta karar kıldık ama geçen gün arayıp "Bu kitap içime sinmedi değişelim mi?" diye sorunca "Kaptan sensin abi, sen karar ver" dedim.

Değiştik.

Narodniklerin bıraktığı yerden Rus topraklarındaki devrimci hikayeye bakmaya devam edeceğiz. Bu sefer kitabımız "Bir Bolşeviğin Anıları". Ossip Piatnizki kaleme almış. Otobiyografik bir kitap. Piatnizki en başından beri yanı başında Bolşeviklerin. Kendisi de tutkulu bir Bolşevik. Onun gözünden bakacağız dünyanın en büyük hikayelerinin yazıldığı yıllara. Yusuf Ağabey elinde bir poşet dolusu kitapla oturuyor masaya. "Biliyor musun? Çok garip ama bu kitaba dair internette yazılmış hiçbir şeye denk gelmedim. Çok önemli anılar ve önemli tanıklıkların yer aldığı bir belge. Ama nedense çoğu kişinin radarına girmemiş" diye başlıyor söze.

Masamız yerden hafif yüksek. Sandalyeleri de öyle. Üzerine tırmanarak oturuyoruz. Kitapları masaya koyuyor Şaylan ve gözlüklerini burnun kemerine iyice oturtup uzaklara bakar gibi seyrediyor sayfaları.

"Başlayalım" diyor.

Başlıyoruz.

'Herkes diken üstünde. Ama feci herifler bunlar. Okurken dahi yetişemiyor insan hızlarına'

Kitap 19. yüzyılın sonlarına doğru yaşanmış olayları ele alıyor. Ve Ekim Devrimi'ne kadar getiriyor takvimi.

Kahramanımız Ossip Piatnizki kendi tanıklıklarını ve hatıralarını kaleme alıyor. Aklıma ilk olarak, bir kişinin gözünden yazılmış anılara ya da hikayelere nasıl güveneceğimiz sorusu geliyor.

Yusuf Şaylan önce biraz düşünüyor ve sakin ve rahat bir cevap veriyor, "Kitap Ekim Devrimi'nden sonra yazılmış bu kitap. Burada abartı ya da yalan yanlış şeyler olsaydı muhtemelen yayınlanmasına izin vermezdi bizimkiler. Ama bu kitaplar bence mutlaka okunmalı. Yani aslında anılar ve hatıraların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak belli rezervle okunmalı elbette. Güvenebilir miyiz sorusuna benim cevabım rezervli güvenmektir" diyor. Çünkü Şaylan'a göre tarihi ve teorik tüm kitapların yanında anılar ve hatırlar dönemi en iyi anlatan dip notlarını oluşturuyor.

Kitabın karakteri çok önemli Yusuf Şaylan'ın ifadesiyle. Temasları, tanıklıkları herkese nasip olmayacak cinsten. Bu da bahsi geçen hatırları biraz daha kıymetli hale getiriyor. 1898 yılında yaşananlar ile 1 Mayıs mücadeleleri ve iş saatinin kısaltılması için verilen kavgalar Haymarket romanını konu edindiğimiz söyleşiyle paralellik gösteriyor. Şaylan da bu benzerlikleri hatırlatıyor ve hemen kitabın başında 11. sayfadaki notlara dikkat çekiyor.

19. yüzyılın sonunda Rus devrimciler, Avrupalı yazarları yakından takip ediyor ve neredeyse tüm kitapları Rusçaya çeviriyor. Şaylan da haliyle "İşe bak ya" diyor ve basıyor kahkahayı, "Sen ne ara duydun da çevirdin bunları okudun be adam. Bu ne hız? Bizim ülkedeki liberallerin falan son düzlükte fark ettiği kitapları, Paul Lafargue'ı falan o dönem çevirmiş okumuşlar cezaevlerinde" diyor heyecanla.

Bugünden bakınca

Elindeki küçük notlara bakıyor Şaylan. Birazcık uzaklara dalıyor. "Hayırdır nerelere gittin?" diye sorunca da "Ya şimdi böyle söylemek yanlış biliyorum ama. Bugünden bakınca Bolşeviklere ve yaptıklarına, insan kendini tembellik yapıyor gibi hissediyor" diyor.

"Bolşevikleri mi güzelledin yoksa bizi mi yerdin" diye sorunca hafif ekşiyor yüzü ve devam ediyor söze "Öyle değil. Yani Bolşevikleri güzelleyelim tabi ama derdim bizimle. Bize dair. 'Ölüler sanıyor ki diriler her gün helva yiyor' diye bir laf vardır bizim oralarda. Yani bugünden bakınca o günler her şey yolunda gitmiş de Bolşevikler bir zafere imza atmış gibi düşünülüyor. Muazzam bir çaba var. İnanılmaz bir emek. Yahu düşün bunların gecesi gündüzü yok. Sürgünde değillerse cezaevindeler. Cezaevinde değillerse yer altında kaçak yaşıyorlar. Ama ne yapıp edip bir yayın çıkarıyorlar, bildiri dağıtıyorlar. İnanmış adamlar. Yapacaklar bu işi belli yani. Ama nasıl bir inanmışlıktır, nasıl bir emektir bu. İşte bu emeği görünce zoruma gidiyor" diyor.

Nâzım geliyor aklımıza. Memleketimden İnsan Manzaraların'ın Tanya bölümünde, "Hapiste'de olsam, bal gibi yaşıyorum" diyor Nâzım, İkinci savaşta yitip giden Bolşeviklerden bahsederken. Bizimkisi öyle bir bal yani. Bolşevikleri düşününce kapitalizmin böylesine çürümüş ve çürütmüş dönemi dahi hafif kalıyor sanki.

Yusuf Ağabey yine doğru yere ayağı basar gibi "Hah! işte tam da öyle. İşte öyle bir duygu. Eksik kalmak diyelim." diyor ve devam ediyor "Baksana. Adam 24. sayfada yoldaşının ölümüne üzülmeyi dahi acaba bencillik mi yapıyorum diye ölçüp tartıyor. İki sayfa sonra tüm İskra okurlarının iradesini anlatıyor. Polislerin dahi İskra okurları konuşmaz boşuna zorlamayın dediğinden bahsediyor" diye tamamlıyor sözlerini.

Ossip Piatnizki epey ayrıntıya girerek anlatıyor bu dönemi. Ancak bu ayrıntılar okuru boğar mı acaba diye düşünüyorum bir yandan.

'Bir bilinçle okunduğunda çok lezzetli bir kitap'

Yusuf Ağabeye soruyorum aynı kaygıyı. Okurlar biraz yabancıysa literatüre ne olacak diye.

"Hiç tereddüt etmesinler. O bilinci var etmek için en iyi başlangıçlardan biri olur bu kitap. Yazar 170 sayfaya koca bir dünyayı sığdırmış. Evet bazı isimler, bazı ayrıntılar daha derin okumalarla daha lezzetli, daha güzel bir hal alıyor. Ama konuya yeni başlayanlar için de çok keyifli bir kitap.

Kitabın ayrıntıları muazzam çünkü. Çift tabanlı bavullar mesela. Yasak yayınları taşımak için Bolşeviklerin en yaygın yöntemi. Çift tabanlı bavulu olan herkes Bolşevik desek yeridir. Gizli bölmesinde gazeteler taşınıyor işçilere. Sonra kongrenin gücü mesela. Her topu Lenin'e atan Bolşeviklerin girdikleri bir tartışmada Lenin'i kötüleyenlere 'Lenin'den büyük kongre var, Lenin de ona uymak zorunda' demeleri, böylesi bir mesaj verilmesi ne müthiş bir uyum. Düşünsene. Sonra mesela herkesin Lenin'i dik başlılıkla suçlaması. Ne kadar tanıdık değil mi?" diyor ve gülümsüyor.

Yurt dışındaki Bolşeviklerin bir kongre kararıyla dönüşleri, Avrupa'daki işçi hareketlerini takip etmeleri, cezaevlerini okula dönüştürmeleri, hayatı durdurmak ile üretimi durdurmak arasındaki ayrımda greve giden işçilerin halkçı yanları. Her biri çok önemli kitabın anlatısında.

Ama Yusuf Ağabey konuyu başka bir yere getiriyor. Aynı mevziye bakan onlarca farklı görüşten devrimcinin zaman zaman kesişen yolları.

Yusuf Şaylan

Kaleye atılan toplar ve Konur Sokak'taki 'delinin' hatırası

Kitabın alametifarikalarından birisi de devrimcilik ile itiraz etmek arasındaki ayrıma dair yaptığı göndermeler.

Yusuf Ağabey, "Biraz da öyle değil midir zaten. Devrimci çözüm arayandır, sadece karşı çıkan değil. Yani sadece karşı çıkana devrimci demek eksik olur. İtiraz önemli bir şey ama yeterli değil. Çözüm bulan, çözüm öneren, çözüm arayan kişidir devrimci. Yani mevcudu reddeden değil sadece, yenisini de kurmak isteyendir" diye giriyor söze.

Bir yandan tarihin tekeri Ekim Devrimi'ne doğru dönerken, Rusya'da farklı farklı yapılarda yer alan devrimcilerin birbirleriyle olan uyumu ve uyumsuzluğu konu oluyor kitaba ve söyleşimize.

Şaylan böylesi anlarda hep aynı taktiği kullanıyor. Eğer aklından geçen cümlelerin dilinde güzel bir ifadeye karşılık gelmediğine kanaat getirirse hemen ustalara başvuruyor ve onların cümleleriyle anlatıyor anlatmak istediklerini. Ve bunlar illa ki Marks, Engels ya da Lenin oluyor. Ama Yusuf Ağabeyi aynı zamanda nevi şahsına münhasır kılan iki şey daha. Yalçın Hoca ve Hikmet Kıvılcımlı.

Bu sefer yardıma Yalçın Küçük'ün cümleleri geliyor Yusuf Ağabey devrimciler arasındaki ilişkiyi anlatırken.

"O yıllar Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin yayın ofisindeyiz. Yalçın Hoca yine böyle bir gündeme dair konuşurken kale ve top atışlarıyla örnek vermişti. Güzel örnekti bence.

Biz bir kaledeyiz. Kaleye top atışları geliyor sürekli. Ve devrimcilerin kalesinden bazen taşlar eksiliyor bu nedenle. İlk görev taşların yerine yenisi eklemek. Yani kaleyi top atışlarına her zaman hazır kılmak.

İkincisi de kapitalistlerin kalesine atılacak toplar. İşte orada bizimle beraber ya da bizden bağımsız o kaleye top atan herkes devrimcidir. Biz top atarken bize engel olmayanlar ise dostumuz diye anlatmıştı." diye aktarıyor bu anektodu.

Aklıma zor yıllar geliyor benim. Sanki zorluklarla sınanan devrimciler arasındaki iletişim daha güçlü oluyor diyorum. Hep meşakkat mi yaşamak zorundayız dost olabilmek için diye soruyorum.

Gözlüğünün üstünden yukarı bakıyor. Söze giriyor.

"Şimdi tabi, zorluklara birlikte göğüs geren devrimciler arasındaki iletişim güçlü oluyor. Ama bundan ibaret değil. Mesela ben en başa Yalçın Hoca'nın tarifiyle kaleye atılan top atışlarını yazarım. Kendi top atışlarına devam eden bize de engel olmayan herkesi dostum bilirim. Üstüne bir de severim öylelerini. Sıcak bulurum, samimi bulurum. Ama sadece zorluklar dersek eksik kalır. Buradaki eksiklik bilince dair biraz da. Birbirimize sahip çıkmak duygusu önemli. Burjuvazinin kalesine boş ver bir devrimciyi bir çakıl taşını bile kaptırmayı ayıp sayarım" diyor.

Ve bir anda yüzünde inanılmaz bir gülümseme beliriyor. Bak sana ne anlatacağım diyor ve söze devam ediyor.

"Vaktiyle Konur Sokak'ta deli diye bilinen biri vardı. Bir süredir göremiyorum kendisini. Konur Sokak'ta olan herkes onu Yaşar Abi diye tanır. İsmi Yaşar Öztemel.

Konur Sokak'ın Yaşar Abisi. Fotoğraf: Emine Kart

Geçmiş yılların Dev-Yolcu'su. Sonra hapishanelerde gördüğü işkencelerin ardından aklını yitiriyor. Bence deli dedikleri normalin dışına çıkandır. Yaşar da normalin dışındaydı sadece. Ben devrimcilere deli diyemem. Ama yaşadıkları çok zor şeyler. Şimdi burada anlatıp okurların canını sıkmayalım.

Neyse bir gün yine işte Konur Sokak. Polis basın açıklaması yapanlara saldırınca bizim Yaşar dayanamıyor eline geçen ne varsa fırlatıyor. Taştı, sandalye ayağıydı derken polisler Yaşar'ı alıp gözaltına, emniyete götürüyor. Sorguydu, ifadeydi derken hastane raporu falan Yaşar'ı iki gün göremedim Konur'da. Sonra görünce gittim yanıma. Yusuf merhaba dedi. Merhaba Yaşar geçmiş olsun dedim. Ama kızgındı Yaşar.

Öfkelendi ve dönüp bana 'Esas size geçmiş olsun Yusuf. Bir deliniz var ona da sahip çıkamadınız' dedi. Ben Yaşar'a sarıldım. Haklısın Yaşar bu bizim ayıbımız dedim. Ama telafi ederiz dedim. Bazen böyle kusurları olur devrimcilerin hayatın içinde ama tarihte karşılığı hep verilir" diyor.

Aklıma Ankara'nın en güzel sokaklarından birine Yaşar'ın adını vermek geliyor böyle olunca. Aklını "yitirse" de iradesini yitirmemiş birinin hikayesi güzel denk geliyor konuya. Şimdilerde tedavi gördüğü söyleniyor Yaşar'ın Bakırköy'de.

'Bir gün bir rüzgar eser, yıkılır tüm kaleler'

Sohbetimizin sonuna doğru kitapta da Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Rüzgarın yönü değişiyor. Hava dönünce Bolşeviklerden yana, kendi nefesiyle yelkeni şişiren Bolşeviklerin sesi de gür çıkıyor.

Yusuf Şaylan'a bu süreci okumak isteyenler başka nelere bakabilir diye soruyorum. Yusuf Ağabey önce bir düşünüyor sonra da "Bence çok fazla kaynak var ama ben birkaç tanesini söyleyeyim. Bir tanesi Kavganın Şafağı kitabı olabilir. İvan Popov'un romanı. Sonra mesela ilginç bir kaynak daha var. Lenin eşi Nadejda Krupskaya tarafından kaleme alınan Lenin'den Anılar."

Kitabı çıkarıp masaya koyuyor. İki cilt. "Bunu biz basmıştık" diyor ve devam ediyor.

"Anılara nasıl bakacağımızı konuşmuştuk zaten. Bir de biraz daha kapsamı ve süreci geniş tutuyor ama Saat 13'te Sayın Generalim romanı işin istihbaratı açısından da keyifli bir okumasıdır. Nicesi var ama aklıma gelenler bunlar" diyor.

Ossip Piatnizki'nin Bir Bolşeviğin Anıları kitabının iki baskısı var. Bendeki Tohum Yayınları'ndan. Maya serisi olarak basılmış. Yusuf Abideki daha eksi bir basım. Oda yayınlarından. Sahaflarda bulunur cinsten. Kokusuyla sarı sayfalarıyla sahaf kitabı.

"Haydi o zaman bugünlük bu kadar yeter. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz" diyor. Haftaya neleri konuşacağımızı zaman gösterecek. Belki bu sefer farklı bir şey yaparız diye geçiyor aklımdan.

Birlikte kalkıyoruz. Hava hala güzel ve sıcak. Ankara sokaklarında yürürken ıhlamur ağaçlarının kokusu geliyor ufaktan. Yusuf Şaylan'la Ziya Gökalp'te ayrılıyoruz. O Sakarya'ya doğru yürüyor, arkadaşlarıyla buluşacak. Ben de elimdeki kitaplara bakıyorum bir kez daha.