Ortaklaşa dergisinin 8'inci sayısı: İşçi sınıfı

Sermaye birikim sürecinin kilit unsuru olan işçi sınıfı, kapitalizmin yükselmesinde ve zenginliklerin yaratılmasında anahtar bir role sahip bulunuyor. Bu gerçek, sömürü düzeninin yıkılması ve insanca bir yaşamın kurulabilmesi için işçi sınıfına tarihsel açıdan devrimci bir nitelik kazandırıyor. Kapitalizmde patronlar, işçilerin bir sınıf kimliği kazanması ve bu niteliğine uygun bir siyasi güç haline gelmesinden korkuyorlar. O nedenle çağımızda, dört bir koldan sınıf kimliği belirsizleştirilmek isteniyor, “sınıftan kaçışın” teorisi yapılıyor. Emekçileri edilgenleştirmek amacıyla sendikal düzen sağlama alınıyor.

Türkiye’de ise nüfus hızla emekçileşirken, sanayi çekişli sermaye birikiminin derinleşmesine paralel olarak niteliği artan işçilerin toplumsal ağırlığının aynı ölçüde artması engelleniyor. AKP iktidarı patronlar adına kararlı politikalarla işçi sınıfını baskılarken memleketin gerçek sahibi olan emekçilerin örgütlenmesinde buzlar kırılıyor...

Ortaklaşa'nın 8. sayısında yer alan yazılar şöyle:

İçeriksizliği bayrakla gizlemek ve 1 Mayıslar... Kemal Okuyan

NATO Türkiye’yi koruyor mu? Engin Solakoğlu

Barış Pehlivan ile söyleşi: 'Kötülüğü bitirebilecek tek güç örgütlenme’ Sunay Gedik

Kuşatılan okul, yalnızlaştırılan öğrenci, hedefe konan öğretmen: Okul saldırılarının ardındaki gerçek Kadem Özbay

Çocuklarımızı kim öldürüyor?* Faili malum cinayetler Can Başkonak

İşçi sınıfı: ‘Uygar’ toplumun ‘barbarları’ Nevzat Evrim Önal

Yapay zekâ işçi sınıfını yok edebilir mi? Anıl Çınar

AKP döneminde sınıflar ve emekçileşme Serdal Bahçe

‘Havuz’ geniş, yetenekli ve ucuz olsun Gülay Dinç

Prekarya değil proletarya: Sınıfı sınıf yapan nedir? Gamze Yücesan-Özdemir

İhtiyacımız iddialı ve özgüvenli bir mücadele Selahattin Kural

Doğuşundan bugüne sendikalar: Olanaktan engele A. Esin Sur

Sınıftan kaçışın sefaleti Cem Demirok

İşçi sınıfının parlayan anları Ortaklaşa

Emeğiyle hayatı yaratanların sinemadaki izleri Gülcan Beyaz

‘Kral’ Trump topal ördek olur mu? Gamze Erbil

Netanyahu ‘barış’ duygusunu da öldürdü Mustafa Kemal Erdemol

Emperyalizm uzayfa yeni fetihlerin peşinde: Artemis II görevinden heyecanlanmak... Ogün Eratalay

Bu dünyadan Yalçın Küçük geçti... Ortaklaşa

Birlikte başarmanın sanatı: Tiyatro ve koro toplulukları Berkan Çetin, Şimal Ertekin

‘Sanatta evrensellik’ arayışı ne sunuyor? Çağrı Kınıkoğlu

1 Mayıs’ta bir kırmızı karanfil Nâzım Hikmet