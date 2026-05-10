Ortaklaşa dergisinin 8'inci sayısı: İşçi sınıfı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.05.2026 , 11:16
Sermaye birikim sürecinin kilit unsuru olan işçi sınıfı, kapitalizmin yükselmesinde ve zenginliklerin yaratılmasında anahtar bir role sahip bulunuyor. Bu gerçek, sömürü düzeninin yıkılması ve insanca bir yaşamın kurulabilmesi için işçi sınıfına tarihsel açıdan devrimci bir nitelik kazandırıyor. Kapitalizmde patronlar, işçilerin bir sınıf kimliği kazanması ve bu niteliğine uygun bir siyasi güç haline gelmesinden korkuyorlar. O nedenle çağımızda, dört bir koldan sınıf kimliği belirsizleştirilmek isteniyor, “sınıftan kaçışın” teorisi yapılıyor. Emekçileri edilgenleştirmek amacıyla sendikal düzen sağlama alınıyor.
Türkiye’de ise nüfus hızla emekçileşirken, sanayi çekişli sermaye birikiminin derinleşmesine paralel olarak niteliği artan işçilerin toplumsal ağırlığının aynı ölçüde artması engelleniyor. AKP iktidarı patronlar adına kararlı politikalarla işçi sınıfını baskılarken memleketin gerçek sahibi olan emekçilerin örgütlenmesinde buzlar kırılıyor...
Fiziki baskının çıkmasından bir hafta sonra, dergi içeriği, soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.
Ortaklaşa'nın 8. sayısında yer alan yazılar şöyle:
İçeriksizliği bayrakla gizlemek ve 1 Mayıslar... Kemal Okuyan
NATO Türkiye’yi koruyor mu? Engin Solakoğlu
Barış Pehlivan ile söyleşi: 'Kötülüğü bitirebilecek tek güç örgütlenme’ Sunay Gedik
Kuşatılan okul, yalnızlaştırılan öğrenci, hedefe konan öğretmen: Okul saldırılarının ardındaki gerçek Kadem Özbay
Çocuklarımızı kim öldürüyor?* Faili malum cinayetler Can Başkonak
İşçi sınıfı: ‘Uygar’ toplumun ‘barbarları’ Nevzat Evrim Önal
Yapay zekâ işçi sınıfını yok edebilir mi? Anıl Çınar
AKP döneminde sınıflar ve emekçileşme Serdal Bahçe
‘Havuz’ geniş, yetenekli ve ucuz olsun Gülay Dinç
Prekarya değil proletarya: Sınıfı sınıf yapan nedir? Gamze Yücesan-Özdemir
İhtiyacımız iddialı ve özgüvenli bir mücadele Selahattin Kural
Doğuşundan bugüne sendikalar: Olanaktan engele A. Esin Sur
Sınıftan kaçışın sefaleti Cem Demirok
İşçi sınıfının parlayan anları Ortaklaşa
Emeğiyle hayatı yaratanların sinemadaki izleri Gülcan Beyaz
‘Kral’ Trump topal ördek olur mu? Gamze Erbil
Netanyahu ‘barış’ duygusunu da öldürdü Mustafa Kemal Erdemol
Emperyalizm uzayfa yeni fetihlerin peşinde: Artemis II görevinden heyecanlanmak... Ogün Eratalay
Bu dünyadan Yalçın Küçük geçti... Ortaklaşa
Birlikte başarmanın sanatı: Tiyatro ve koro toplulukları Berkan Çetin, Şimal Ertekin
‘Sanatta evrensellik’ arayışı ne sunuyor? Çağrı Kınıkoğlu
1 Mayıs’ta bir kırmızı karanfil Nâzım Hikmet
