Ortaklaşa dergisinin 7'nci sayısı: Türkiye'de Amerikancılık

"Eşitlik, Özgürlük ve Cumhuriyet için” diyerek yola çıkan Ortaklaşa dergisinin 2026 Nisan sayısı okurla buluştu. Derginin 7'nci sayısı, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ve güncel uluslararası ilişkiler dinamiklerine odaklanan kapsamlı bir dosyayla raflardaki yerini aldı.

Dergide yer alan değerlendirmelere göre, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya sosyalizm ile emperyalizm arasında ikiye bölündüğünde, Türkiye sermaye sınıfı Amerikancılığın gazına bastı ve ülkenin düzeninde devletten ideolojiye, gündelik hayatın yaşanışından ayrı ayrı düzen partilerinin teşkilatlanmasına kadar pek çok alanda Amerikancılık yerleşik bir eğilim haline geldi. Süreç içinde sermaye sınıfı zenginleştikçe ve çıkarları karmaşıklaştıkça, kişiliksiz ve rezervsiz Amerikancılık yeterli olmamaya başladı.

Hazırlanan dosyada, bu konuda zaman zaman Rahip Brunson vakası gibi kazalar yaşasa da AKP iktidarının, sermaye sınıfı adına ABD’yle hem olabildiğince sıkı pazarlık etmeyi hem de ipleri kopartmamayı başardığına dikkat çekiliyor. Yeni sayının ana temasını oluşturan kapsamlı çalışmada, mandacılıktan bugüne, devletten ekonomiye, siyasetten kültürel alana Türkiye’deki Amerikancılık olgusu tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor.

Fiziki baskının çıkmasından bir hafta sonra, dergi içeriği, soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.

Ortaklaşa'nın 7. sayısında yer alan yazılar şöyle:

Tek adama karşı mücadelede küresel boyut: Dünyanın bütün ‘şey’leri Trump’a karşı birleşin! Kemal Okuyan

Türkiye sürükleniyor mu? Anıl Çınar

İran’ın en büyük gücü halkın yurtseverliği Murad Akad

Kürt Baharı mı yakın, kabusun mu içindeyiz? Aydemir Güler

Sosyalizm Küba’nın direnişine güç katıyor Nahide Özkan

Sinan Sönmez'le söyleşi: ‘Bir çekişme dünyasındayız’ Gülay Dinçel

2024’ten bugüne… Güçlenen ABD angajmanı Erhan Nalçacı

Aytunç Erkin: 'Türkiye’de Amerikancılık bir kez daha kazanamaz' Sunay Gedik

Amerikancılığın kısa tarihi Fatih Yaşlı

Türkiye kapitalizmi kimin yörüngesinde? Gülay Dinçel

24 yıllık iktidar ABD’ye rağmen mümkün müydü? Engin Karan

‘Partiler üstü Amerikancılığa’ CHP çıpası Aşkın Süzük

Amerikan kültürü solcular ezilince gelebildi Nevzat Evrim Önal

Amerikan vampiri Türkiye’de gençlere ne kadar diş geçirebildi? İbrahim Can Usta

Masalların ateşle imtihanı Asaf Güven Aksel

Çeviri | Bağımlı müttefikin dış politikası Prakash Karat

1 Mayıs’tan ne anlamalı? Alpaslan Savaş

İşçi Temsilcileri Meclisi: ‘Kırıntıları değil ülkeyi istiyoruz’ Ortaklaşa

Başka bir hayat Erdem Yalçın

Piyasalaşma sağlıksızdır: Serbest piyasada gıda güvenliğine elveda Cenk Öner

Ortaklaşmanın estetiği: Küba İçin Dayanışma Sergisi Fide Lale Durak

İsmail Hakkı Tonguç'un düşünsel izleğinde Köy Enstitüleri’nin esin kaynakları İrfan Ertel

Yok olan bir konağın anlattıkları: Cağaloğlu’nda sınıfsal çöküş Kaya Tokmakçıoğlu

Ortaklaşa Dergisi 1. Sayı: Cumhuriyet

Ortaklaşa Dergisi 2. Sayı: Ekim Devrimi

Ortaklaşa Dergisi 3. Sayı: Ak değil Kara

Ortaklaşa Dergisi 4. Sayı: Sol

Ortaklaşa Dergisi 5. Sayı: Seçimler

Ortakşa Dergisi 6. Sayı: Sermaye bölücüdür