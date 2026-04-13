Ortaklaşa dergisinin 7'nci sayısı: Türkiye'de Amerikancılık
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 13.04.2026 , 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 , 14:13
"Eşitlik, Özgürlük ve Cumhuriyet için” diyerek yola çıkan Ortaklaşa dergisinin 2026 Nisan sayısı okurla buluştu. Derginin 7'nci sayısı, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ve güncel uluslararası ilişkiler dinamiklerine odaklanan kapsamlı bir dosyayla raflardaki yerini aldı.
Dergide yer alan değerlendirmelere göre, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya sosyalizm ile emperyalizm arasında ikiye bölündüğünde, Türkiye sermaye sınıfı Amerikancılığın gazına bastı ve ülkenin düzeninde devletten ideolojiye, gündelik hayatın yaşanışından ayrı ayrı düzen partilerinin teşkilatlanmasına kadar pek çok alanda Amerikancılık yerleşik bir eğilim haline geldi. Süreç içinde sermaye sınıfı zenginleştikçe ve çıkarları karmaşıklaştıkça, kişiliksiz ve rezervsiz Amerikancılık yeterli olmamaya başladı.
Hazırlanan dosyada, bu konuda zaman zaman Rahip Brunson vakası gibi kazalar yaşasa da AKP iktidarının, sermaye sınıfı adına ABD’yle hem olabildiğince sıkı pazarlık etmeyi hem de ipleri kopartmamayı başardığına dikkat çekiliyor. Yeni sayının ana temasını oluşturan kapsamlı çalışmada, mandacılıktan bugüne, devletten ekonomiye, siyasetten kültürel alana Türkiye’deki Amerikancılık olgusu tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor.
Fiziki baskının çıkmasından bir hafta sonra, dergi içeriği, soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.
Ortaklaşa'nın 7. sayısında yer alan yazılar şöyle:
Tek adama karşı mücadelede küresel boyut: Dünyanın bütün ‘şey’leri Trump’a karşı birleşin! Kemal Okuyan
Türkiye sürükleniyor mu? Anıl Çınar
İran’ın en büyük gücü halkın yurtseverliği Murad Akad
Kürt Baharı mı yakın, kabusun mu içindeyiz? Aydemir Güler
Sosyalizm Küba’nın direnişine güç katıyor Nahide Özkan
Sinan Sönmez'le söyleşi: ‘Bir çekişme dünyasındayız’ Gülay Dinçel
2024’ten bugüne… Güçlenen ABD angajmanı Erhan Nalçacı
Aytunç Erkin: 'Türkiye’de Amerikancılık bir kez daha kazanamaz' Sunay Gedik
Amerikancılığın kısa tarihi Fatih Yaşlı
Türkiye kapitalizmi kimin yörüngesinde? Gülay Dinçel
24 yıllık iktidar ABD’ye rağmen mümkün müydü? Engin Karan
‘Partiler üstü Amerikancılığa’ CHP çıpası Aşkın Süzük
Amerikan kültürü solcular ezilince gelebildi Nevzat Evrim Önal
Amerikan vampiri Türkiye’de gençlere ne kadar diş geçirebildi? İbrahim Can Usta
Masalların ateşle imtihanı Asaf Güven Aksel
Çeviri | Bağımlı müttefikin dış politikası Prakash Karat
1 Mayıs’tan ne anlamalı? Alpaslan Savaş
İşçi Temsilcileri Meclisi: ‘Kırıntıları değil ülkeyi istiyoruz’ Ortaklaşa
Başka bir hayat Erdem Yalçın
Piyasalaşma sağlıksızdır: Serbest piyasada gıda güvenliğine elveda Cenk Öner
Ortaklaşmanın estetiği: Küba İçin Dayanışma Sergisi Fide Lale Durak
İsmail Hakkı Tonguç'un düşünsel izleğinde Köy Enstitüleri’nin esin kaynakları İrfan Ertel
Yok olan bir konağın anlattıkları: Cağaloğlu’nda sınıfsal çöküş Kaya Tokmakçıoğlu
Ortaklaşa Dergisi 1. Sayı: Cumhuriyet
Ortaklaşa Dergisi 2. Sayı: Ekim Devrimi
Ortaklaşa Dergisi 3. Sayı: Ak değil Kara
Ortaklaşa Dergisi 4. Sayı: Sol
Ortaklaşa Dergisi 5. Sayı: Seçimler
Ortakşa Dergisi 6. Sayı: Sermaye bölücüdür
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.