CHP'li Köksal eski TÜGVA yöneticisini yardımcısı yapmıştı: Atama sözü sadece ona verilmemiş

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, belediye başkanı seçildi. Köksal'ın, eski TÜGVA İl Temsilcisi Cem Kasapoğlu’nu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda CHP Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Emsal Gedikkaya'nın da tutulmayan belediye başkan yardımcılığı sözü nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Afyonkarahisar'a gitti.

Eski TÜGVA İl Temsilcisini atadı

Burcu Köksal'ın seçim öncesi "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak” sözleri tepkiyle karşılanmış ve CHP içinde de tartışma yaratmıştı. Seçimlerde belediye başkanı seçilen Köksal, 3 Nisan'da mazbatasını aldı.

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Köksal'ın ilk icraatlerinden birisi belediye başkan yardımcısı atamak oldu. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Köksal, eski TÜGVA İl Temsilcisi Cem Kasapoğlu’nu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin internet sitesinde Başkan Yardımcısı olarak atandığı belirtilen Kasapoğlu’nun özgeçmişinde “TÜGVA İl Temsilcisi” olarak görev aldığının gizlendiği görüldü.

Kasapoğlu’nun özgeçmişinde şu ifadeler yer alıyor:

“2009-2015 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde farklı birimlerde görev aldı. 2015 yılından bu yana Afyonkarahisar Belediyesi'nde; Mezarlıklar Birim Sorumlusu, Muhtarlık İşleri Müdürü, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü, İtfaiye Müdürü ve Kültür Sosyal İşler Müdürü olarak çalışmış olup; Hali hazırda Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne de vekaleten bakmaktadır.”

Tek atama sözü Kasapoğlu'na değil

Kasapoğlu'nun, Köksal'ın seçim kampanyasını desteklemesi şartıyla Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi.

Öta yandan Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, aynı sözün bir başka isime daha verildiğini iddia etti: Yaklaşık üç hafta önce CHP Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı görevinden istiafa eden Emsal Gedikkaya'ya.

soL'un ulaştığı CHP'li kaynakları, Gedikkaya'nın istifa nedeninin Belediye Başkan Yardımcılığına atanacağına dair verilen sözün tutulmaması olduğunu doğruladı.

Gedikkaya, Belediye Başkan Yardımcılarının ataması sonranda görevinden istifa etmişti.

Gedikkaya, istifasını "Partime ve yerel seçim sürecindeki başkan adaylarımızın seçim kampanyasına zarar gelmemesi için sabırla çalıştık ve seçimin bitmesini bekledik. Fakat İl Başkanı ve yönetimi tarafından ötekileştirildiğimi hissettim ve bu nedenle İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Bundan sonra da Cumhuriyet’in ışığında bireysel mücadeleme devam edeceğim" açıklamasıyla duyurmuştu.

Özel ve Nazlıaka Afyon'a gitti

soL'un edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın bugün Afyonkarahisar'a gitmesinin nedeni de Belediye Başkan Yardımcılığına ilişkin gündem oldu.

Özel ve Nazlıaka'nın Afyonkarasihar ziyareti kapsamında ilk durağı CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı olurken, ikili sonrasında Köksal'a ziyaret gerçekleştirmişti.