İş cinayetleri devam ediyor: Her gün en az 5 işçi çalışırken hayatını kaybediyor

Emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, denetimsizlik, alınmayan önlemler, baskı ve güvencesiz çalışma koşulları... Her geçen gün artış gösteren iş cinayetlerinin nedenlerinden yalnızca birkaçı.

İktidar iş cinayetlerini "fıtrat" ve "kader" ile açıklarken, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara yönelik araştırma önergesi de geçtiğimiz aylarda TBMM'de AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Oysa her gün “en az” 5 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Nisan ayında 163 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 2024 yılının Nisan ayına dair iş cinayeti verilerini açıkladı.

Yüzde 83'ü ulusal basından; yüzde 17'si ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrenilen bilgilere dayanarak tespit edilen verilere göre, 2024 yılının Nisan ayında her gün en az 5 iş cinayeti yaşandı.

İSİG Meclisi, Ocak ayında 161, Şubat ayında 149, Mart ayında 115 ve Nisan ayında 163 olmak üzere dört ayda en az 597 işçinin, iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

En fazla iş cinayeti inşaat, yol işkolunda

Nisan ayında en fazla iş cinayeti, inşaat, yol işkolunda meydana geldi.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 51 işçi; tarım, orman işkolunda 36 emekçi (8 işçi, 26 çiftçi, 2 balıkçı); konaklama, eğlence işkolunda 20 işçi; taşımacılık işkolunda 10 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 8 işçi; belediye, genel İşler işkolunda 8 işçi; madencilik işkolunda 5 işçi; gıda, şeker işkolunda 3 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 3 işçi; enerji işkolunda 3 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 3 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 2 işçi; metal işkolunda 2 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 2 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi ve işkolu belirlenemeyen 6 işçi.

En fazla iş cinayeti ezilme ve göçük nedeniyle

En fazla iş cinayeti ise ezilme ve göçük nedeniyle meydana geldi.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, göçük nedeniyle 35 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 32 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 27 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 16 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 13 işçi; şiddet nedeniyle 13 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 7 işçi; intihar nedeniyle 6 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 4 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 7 işçi.

5 çocuk işçi hayatını kaybetti

Nisan ayında 5 çocuk işçi, iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Nisan ayı verisiyle birlikte 2024 yılının ilk dört ayında iş cinayetinde hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı en az 21'e yükseldi.

Nisan ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 2 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 3 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 27 işçi, 30-49 yaş arası 64 işçi, 50-64 yaş arası 51 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi, yaşını bilinmeyen 8 işçi.