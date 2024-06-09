Biden'a 'kırmızı çizgi' tepkisi: On binler Beyaz Saray'ı kuşattı

ABD'de binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği yanıtı protesto etmek için Cumartesi günü Beyaz Saray'ın dışında toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin göstericilere biber gazı sıktığı görülüyor.

Dünkü gösteriye Code Pink ve Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin de aralarında bulunduğu grupların oluşturduğu koalisyon katıldı.

Biden'ın 'kırmızı çizgisine' karşı halkın kırmızı çizgisi

Biden, İsrail'in Refah'a yönelik son saldırılarının ABD'nin müttefikine destek konusunda "kırmızı çizgisini" ihlal etmediğini iddia etmişti.

Biden yönetimi, ayrıca İsrail ordusunun iki hafta önce Refah'taki bir çadır kente hava saldırısı düzenlemesine ve en az 45 kişinin ölümüne neden olmasına rağmen, İsrail'e ABD silahları sağlamaya devam etti.

Protestocular, Biden'ın bu açıklamasına ithafen, ABD'nin İsrail'e yönelik "kırmızı çizgisine" karşı kendi kırmızı çizgilerini göstermek için Beyaz Saray'ın çevresinde kırmızı bir pankart açtılar.

Eylemciler, Filistin bayrakları ve Gazze'deki katliamı kınayan pankartlar taşıdılar. Pankartlarda "Biden, ellerinde kan var" ve "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.

Biden'ın katliama yönelik tavrını kınayan protestocular, "Biden, Biden, sen bir satılmışsın. Çantalarını topla ve defol git!" sloganları attı.

Örümcek Adam kostümü giyen bir göstericinin de, savaş suçlarını yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda şehri Lahey'e atıfla, "Biden, Biden, sabırsızlanıyoruz! Lahey'de görüşürüz!" diye bağırdığı görüldü.

ABD'li Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL), eyleme 75 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.