Nevşehir Belediyesi Abdullah Çatlı’nın adını bir meydana verdi!

Türkiye’deki kontrgerilla örgütlenmesinde Bahçelievler Katliamı dahil sayısız cinayetin bizzat faili ve sorumlusu olan Abdullah Çatlı’nın adı Nevşehir’de Borsa Kavşağı’na verildi.

Nevşehir Belediyesi’nin İYİP’li Başkanı Rasim Arı, belediye meclisinin kararını duyurarak “Bu şehrin meclis üyeleri kendi evlatlarına nasıl sahip çıktığını 28 yıl sonra ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Abdullah Çatlı’nın ağabeyinin de katıldığı bir toplantıda konuşan Arı “Bugün Borsa Kavşağı’nın ismi Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirilmiştir” dedi.

Nevşehirlilere “Yıllar sonra atılamaz denilen adımları atan belediye başkanına da sahip çıkacaksınız” diye seslenen Arı konuşmasının devamında “Bu şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes seçilmiş belediye başkanına saygı duymayı öğrenecek. Öğrenemeyenlere önce ben sonra da Nevşehirli öğretir” sözlerini sarf etti.

Abdullah Çatlı’nın ağabeyi Zeki Çatlı, Arı’nın bugüne kadar “hiçbir belediye başkanının cesaret etmediği bir şeyi" yaptığını belirterek “28 senedir tüm belediye başkanlarının kapısını çaldık. On binlerce imza topladık verdik. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları imzalar topladılar verdiler. Kimse eline alamadı, sığ düşündü” diye konuştu, Arı’yı bir de alnından öptü.

Abdullah Çatlı'nın ağabeyi Zeki Çatlı, Nevşehir Belediye Başkanı İYİP'li Rasim Arı'yı alnından öperken...

Abdullah Çatlı kimdir?

Abdullah Çatlı, Türkiye’deki kontrgerilla örgütlenmesinde sayısız cinayeti ya bizzat gerçekleştiren ya da örgütlenmesinde rol oynayan faşist katillerden biriydi.

11 Temmuz 1978'de Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert cinayetinin faili, 9 Ekim 1978'de Ankara’da Bahçelievler’de 7 TİP'linin katledilmesinde Haluk Kırcı ile birlikte baş planlayıcıydı.

Dönemin Ülkü Ocakları ikinci başkanlığını yapan Çatlı’nın 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 41 öğrencinin yaralandığı faşistler tarafından yapılan bombalı ve silahlı saldırı için bombaları bizzat temin ettiği daha sonra ortaya çıkacaktı.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonra, Mehmet Ali Ağca ve arkadaşlarına sahte pasaport temin edilmesinde de rolü olan Çatlı 1980’li yıllarda yurtdışında uyuşturucu kaçakçılığından Fransa ve İsviçre’de tutuklandı.

1990’da İsviçre’de cezaevinden kaçan Abdullah Çatlı Mehmet Özbay, Mehmet Saral, Hasan Kurtoğlu gibi pek çok sahte kimlikle kontrgerilla adına suç işlemeye devam etti.

3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında öldü.

Kaza sırasında Çatlı'nın yanındaki Gonca Us ve arabayı kullanan İstanbul eski emniyet müdür yardımcısı Hüseyin Kocadağ da öldü. Aracın içindeki dört kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtuldu.