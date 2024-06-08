Kadir Sev için NHKM'de tören: 'Türkiye'de kamucu kültürün sarsılmaz bir militanını uğurluyoruz'

Dün kaybettiğimiz Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, soL Haber yazarı Kadir Sev için bugün Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir anma düzenlendi.

Anmada konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kadir Sev için "Çok iyi bir insan olduğunu, çok iyi bir komünist olduğunu biliyorum. Çok iyi bir partiliydi" dedi. Okuyan şöyle konuştu:

"Bugün burada çok güzel bir insanı uğurluyoruz. Ölümlerin arkasından konuşmak çok zordur. Birinci nedeni şu, sevdiğinizi uğurluyorsunuz. Ölüm de yaşamın bir parçası kuşkusuz ama bir daha konuşamayacak olmak insanı çok derinden üzüyor. Başka bir boyutu da şu: Ölenlerin ardından genelde iyi şeyler konuşulur. Genellikle ölümlerin arkasından konuşmayı sevmem. Çünkü yalan söylemekten korkarım. Ama bugün burada Kadir Ağabeyi uğurlarken içim o kadar rahat ki, gerçekten çok güzel, çok iyi, çok düzgün bir insanı uğurluyoruz."

'Ankara'da güzel olan şeylerden birisiydi'

"Bu mücadelede 'Benim' dememek o kadar değerli ki... Kadir ağabey görev insanıydı. Yazılarını aksatmazdı. Ama onu asıl değerli kılan, imzasını koymadan verdiği emekti" diyen Kemal Okuyan, "Sabahın köründe arayıp, 'Yoldaşlar bunu sakın atlamayalım çok önemli' diye kaç kez uyardı partisini. Dikkat kesilmişti, Türkiye’deki bütün yolsuzlukları, hukuksuzlukları, kamusal alanın talanını engellemeye çalışıyordu. İnanılmaz bir görev bilinciyle hareket etti. Bazen şaşıyorum bu enerjiyi nereden alıyor diye. Nereden aldığı açıktı. Toplumun, kamunun çıkarlarının özel çıkarlar için kullanılmasından ölesiye nefret eden bir kişiydi. Türkiye’nin en gelişkin kamu bilinci olan kişilerinden birisiydi Kadir ağabey. Dün bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi: 'Ankara'da güzel olan şeylerden birisiydi'" ifadelerini kullandı. Okuyan'ın konuşması şöyle:

"Ankara'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin o örselenen kamu kültürünü temsil eden çok sayıda iktisatçı, akademisyen ve bürokrat hâlâ Ankara'da var. Kadir ağabey onlardan bir tanesiydi. Eminim bu salonda bu kültürü yaşatan çok sayıda dostu var Kadir ağabeyin. O nedenle ben yalnızca Türkiye Komünist Partisi'nin çok iyi bir üyesinin değil aynı zamanda Türkiye'de kamucu kültürün sarsılmaz bir militanını uğurladığımızı düşünüyorum. Kadir ağabey yaşamı boyunca hiç övgü peşinde koşmadı. O hep görevini yapıyordu. Şimdi kusura bakmasın onu övmek istiyorum doya doya. Sağ ol, var ol Kadir ağabey, iyi ki bu dünyaya geldin, iyi ki mücadele ettin, iyi ki dostların oldu, iyi ki de komünist partili oldun."

Kemal Okuyan

'Hepimizin öğretmeniydi'

Okuyan'ın ardından söz alan Kadir Sev'in dostu, yoldaşı Ali Rıza Aydın, "46 yıllık bir mazimiz var onunla. 'Bu kadar insanı kaybettim ama Kadirsiz nasıl yaparım bilmiyorum' dedim eşime. Gerçekten öyle" dedi. "Beni de partili yapan yoldaşımdır" diyen Aydın, iktisatçı ortak kimliklerine vurgu yaparken "Hukuk hocam Kadir Sev'dir. O burjuva hukukunu marksist leninist şekilde okuyup ama yalın şekilde anlatan başka birini galiba bulamayacağız. Konuşmayı çok sevmezdi. Yazmayı çok severdi" diye konuştu.

"Kadir soL Portalın yalnızca köşe yazarı değil her şeyiydi. Gizli kahramanı, tek başına büyük bir kaynağıydı" diyen Ali Rıza Aydın şunları söyledi:

"Son yazısını 17 Ocak'ta yazmıştı. O yazısını 'Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez' diye bitirmişti. O bizim, hepimizin öğretmeniydi. Boşluğunu nasıl kapatacağız bilemiyorum ama yapacağız. Bıraktığı yoldan bayrağı devam ettireceğiz."

Ali Rıza Aydın

Kadir Sev'in cenazesi bugün saat 15.15'te Karşıyaka Mezarlığı'nda uğurlanacak.