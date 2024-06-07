Yazarımız Kadir Sev'i kaybettik

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, soL Haber yazarı Kadir Sev’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Sev, 3 Ağustos 1948 doğumluydu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde ekonomi mezunu olan Kadir Sev aynı zamanda Ankaralı’ydı. Sayıştay Denetçiliği görevinin ardından Devlet Denetleme Kurulu’nda 2001-2007 arasında görev yaptı. TKP'de Danışma Kurulu Üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulundu.

Kadir Ağabeyimiz soL için yalnızca bir köşe yazarı değil, kendisiyle özdeşleşen titizliği ve çalışkanlığıyla en önemli haber kaynaklarımızdan, haber merkezimizin en güçlü dayanaklarından birisiydi.

Geçirdiği bir operasyon sonrası tedavisi sürerken aramızdan ayrılan Sev için 8 Haziran Cumartesi (yarın) saat 13.00’te Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek.

Türkiye Komünist Partisi, Kadir Sev için şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin çok değerli bir üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kadir Sev, Sayıştay denetçiliği ve Devlet Denetleme Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunduktan sonra Türkiye Komünist Partisi saflarında eşsiz bir sorumluluk duygusu ve çalışkanlıkla mücadele etti. Ülkesine, emekçi halka, insanlığa karşı sarsılmaz güvenini mütevazı kişiliği ile birleştiren bu örnek komünisti hiç unutmayacağız.

Partimizin Danışma Kurulu üyesi olan Kadir Sev için 8 Haziran Cumartesi (yarın) saat 13.00’te Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecektir."