Yargıtay üyesinin ismi yeniden Kaplan dosyasında: Lüks mobilya ve arabaları kim aldı?

Emniyet'te ve yargıda krize neden olan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin yeni iddialar gündemde.

Soruşturmanın gizli tanığı olduğunu ifşa eden Serdar Sertçelik "bakanları suçlamamı istediler" demiş, bu çıkış iktidar yanlısı gazetelerce hükümete "darbe" olarak yorumlanmış, Ankara'da iki emniyet müdürü ve bir komiser tutuklanmıştı.

T24 yazarı Tolga Şardan, Ayhan Bora Kaplan dosyası çerçevesinde hazırlanan polis raporundan bilgiler paylaştı.

"Raporda, Sertçelik’in verdiği bilgilerden yola çıkılarak önemli tespitler yapıldığı görülüyor.

Bunlardan birisi Kaplan’la sadece “bir kez” görüştüğünü öne süren dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına mobilya yapılması ve parasının Kaplan tarafından ödendiği iddiası."

Daha önce Kocaman’ın Çayyolu’nda lüks villası olduğu öne sürülmüş, Yargıtay üyesi Çayyolu’nda evi olmadığını açıklamıştı. Raporla birlikte Kocaman’ın Gölbaşı’nda ev değil lüks villa sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yeni model araba, para transferi...

Yüksel Kocaman’ın aracını Ayhan Bora Kaplan vasıtasıyla yenilediği öne sürülmüş, bu konudaki haberlere erişim engeli getirilmişti. Şardan, bu süreçte Kocaman’ın aracıyla ilgili tüm işlemleri koruması Mevlüt Özdemir üzerinden yürüttüğünü aktardı.

"Raporda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında adı geçen bazı isimlerle MAS Grup adlı otomotiv firmasının sahibi Murat Arslan arasındaki para alışverişi yer alıyor.

Doğrudan bir tespitte bulunulmuyor ancak Arslan’ın her iki kesimle olan bağlantılarına örtülü biçimde işaret ediliyor. Kocaman’ın korumasının Arslan’ın firmasından iki kez lüks araç satın aldığı, eski araçları da buraya sattığı, araçları takas ettiği anlaşılıyor.

(...)

Polis araştırma raporunda söz konusu ifadelerin ve bilgilerin yanında Murat Arslan’a ait para transferi kayıtlarına yer verildi."

'Yüksel Kocaman 5 yıl önce Kaplan dosyasını kapattırdı'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, dava dosyasına giren ve Ayhan Bora Kaplan’ın suç kaydının yer aldığı MASAK raporunda kapatılan “2019/131411" numaralı dosyaya dikkati çekti.

Tekirdağ Cezaevi’nde hapis yatan T.A. adlı kişinin Ankara’da faaliyet gösteren suç örgütlerine ilişkin verdiği ifadede Ökkeş, Kırıklar, Varişler örgütlerinin isminin yanı sıra Bora Kaplan’ın da ismini verdiğini aktaran Pehlivan, “Yani, bundan beş yıl önce, Ayhan Bora Kaplan ile yapılan bir ‘suç örgütü’ ihbarından bahsediyorum” diye yazdı.

Ayhan Bora Kaplan’ın birinci şüpheli olduğu bu dosyanın 4 Kasım 2019’da kapatıldığını belirten Pehlivan, o dönemde bu soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğunda şimdi Ayhan Bora Kaplan’la ilişkisi olmakla suçlanan Yüksel Kocaman’ın oturduğuna işaret etti.

Pehlivan, “Sahi... Polisin ve savcının beş yıl önce bulamadığı suçlar bugün nasıl bulunabiliyor da MASAK raporuna girebiliyor? Siz yoksa suç örgütünün sadece silahı mı var sanıyorsunuz?” sorularını sordu.

Bugüne nasıl gelindi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından suç örgütlerinden Ayhan Bora Kaplan ve çetesi hedefe konuldu.

Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia çok konuşulunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Kaplan ve ekibi 7 Eylül’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltına alınan Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın da adı çok konuşuldu. Kaplan’ın, Kocaman’a lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği iddia edildi. Kocaman, Kaplan’la görüştüğünü doğruladı ama hediyeleri yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili MİT’ten özel rapor istediği de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın, Kaplan ile görüştüğü ortaya çıkan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a da randevu vermediği söylendi.