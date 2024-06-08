Nusayrat'ta can kaybı 210'a çıktı: ABD yardım etmiş, İsrail kendi esirlerini de öldürmüş

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na gün boyu savaş uçakları ve topçu atışlarıyla saldırdı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin aktardığı bilgilere göre, yoğun bombardıman altındaki kampta üç günde 210 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı.

Yaralıların Nusayrat'taki hastanelere götürüldüğü ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

İsrail övündü, Hamas 'başarısız' buldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, saldırılar sırasında dört rehinenin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Reuters, rehinelerin Nova müzik festivalinden kaçırılan kişiler olduğunu bildirdi.

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri İsrail'in "9 ay sonra dört rehineyi kurtarmasının başarı değil başarısızlık işareti olduğunu" söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 4 esiri kurtardığı operasyon esnasında bazı esirleri de öldürdüğünü açıkladı.

Haniye: İsrail, seçimlerini Hamas'a dayatamaz

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması çabalarına ilişkin açıklama yaptı. Nusayrat'a yönelik saldırının ardından konuşan Haniye, İsrail'in Hamas'a kendi seçimlerini dayatamayacağını, Hamas'ın Filistinlilerin güvenliğini sağlamayacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Haniye, açıklamasında, "Halkımız teslim olmayacak ve direnişimiz suçlu düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre, gün içinde hükümetten çekileceğini açıklaması beklenen bakan Benny Gantz planlanan konuşmasını iptal etti.

Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Ordusu'nun dört rehineyi Gazze'den sağ kurtarmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Biden, rehinelerin kullanılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ABD Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında, "Tüm rehineler evine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan bir Amerikalı yetkili, Gazze'de bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar için bir Amerikan biriminin İsrail güçleri ile birlikte çalıştığını söyledi.

Ölü sayısı 37 bine dayandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 36 bin 801 kişi hayatını kaybetti, 83 bin 680 kişi yaralandı. Bakanlık İsrail'in düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 150 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.