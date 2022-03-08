Biden, Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğalgazın yasaklanacağını açıkladı

Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğalgazı yasaklayacaklarını açıkladı.
Biden, ABD'nin söz konusu kararı müttefikleriyle yakın istişare içinde aldığını ancak bazı Avrupalı müttefiklerinin Rusya petrolüne bağımlılıkları nedeniyle aynı hamleyi yapamayacaklarını belirtti.
Biden'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- "ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. Karar sonucunda ABD’de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir"
- "Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya’nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz. Rusya'nın saldırganlığı hepimize mal oluyor. Vurgunculuk ya da fırsatçılığın zamanı değil"
- "Putin ne pahasına olursa olsun kanlı yoluna devam etmeye kararlı görünüyor. Zaten 2 milyon Ukraynalıyı mülteciye dönüştürdü. Ukrayna asla Putin için bir zafer olmayacak. Putin bir şehri alabilir, ancak ülkeyi asla elinde tutamayacak ve bugün Putin'in küresel barış ve istikrara yönelik saldırısına yanıt vermezsek, özgürlüğün ve ABD halkına bedeli yarın daha da büyük olacak"