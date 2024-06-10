Bilkent Şehir Hastanesi çalışanları asgari ücret dayatması ve mobbinge karşı iş bıraktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bugün işçiler asgari ücret dayatması ve mobbinge karşı iş bıraktı.

Hastane çalışanları "İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız" sloganıyla Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada yanlarına gelen hastane yöneticileri işçilerden yürüyüşlerini durdurmalarını isteyerek, görüşme talebinde bulundu. Daha sonra işçileri temsilen bir grup hastane yöneticileriyle masaya oturdu.

Bilkent Şehir Hastanesi çalışanları çalışma koşullarını ve taleplerini soL'a anlattı.

'10 kişinin yapacağı işi 1 kişiye vermesinler'

Asgari ücret aldıklarını söyleyen işçilerin birinci talepleri zam. Ücretlerinin artırılmasını isteyen işçiler yan haklarının da iyileştirilmesini bekliyor.

"Maaş zamlarımızı ve promosyonları istiyoruz. Bir gün boyunca mesaiye kalalım 430 lira yatıyor ama bir gün raporlu olalım 600 lira kesiliyor."

Onkoloji servisinde çalışan bir işçi, iş yükünün ve temposunun yüksek olmasınan yakınarak şunları söyledi:

"10 kişinin yapacağı işi 1 kişiye vermesinler. Bir kişi 5 hasta taşımasın. On dakikada yemek yiyoruz, bizi tekrar yukarı çıkarıyorlar ki hasta bakabilelim diye."

İzin yok, mesai zorunlu

İşçileri ortak sorunlarından biri de yıllık izin hakları. Yönetimin, kullanılacak izinleri 1 yıl önceden bildirmelerini istediğini aktaran işçilerden biri kızının düğününe diğeri de bir yakının cenazesine gidemediğini söylüyor.

İşçilerin maruz kaldığı mobbingse süreklileşmiş durumda. Eyleme katılanların isimlerinin tek tek listelendiğini aktaran işçiler, şunları söyledi:

"Yoğun bakım gibi bazı birimlerde çalışan arkadaşlarımızın çoğu sağlık personelinin işini yapıyor. Karşılığında da 17 bin lira veriyorlar. Bazı departmanlarda zorunlu mesaiye bırakılıyoruz."

İşçilerin bağlı çalıştığı CCN Holding, hastanenin bir kısmının yapımında ve sonrasında tıbbi hizmetlerin dışında kalan hizmetlerdeki yüklenici firma.

CCN Holding kimdir?

IC İçtaş’ın kurucusu ve ana hissedarı İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen’in sahibi olduğu ve 2007 yılında kurulan CCN Holding, IC İçtaş’ın “kardeş” kuruluşu. AKP döneminin hızlı büyüyenleri arasında yer alan Limak, Kolin, Cengiz gibi gruplarla benzerlik gösteren IC İçtaş, AKP öncesinde de kamu ihalelerinde yerel ağırlığı bulunan bir grup. Ancak 2000’li yıllardaki özelleştirmeler ve ulaştırma projelerinde elde edilen imtiyazlarla büyük bir sıçrama yaşayan grup, Astaldi ile 3. Köprü yapımını üstlendi. CCN Holding’in üstlendiği ilk açılan Şehir Hastanesi olan Mersin ve Ankara Bilkent’in yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında, 25 yıllık kira ödemesi de 4 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. AKP iktidarı döneminde Antalya Havaalanı başta olmak üzere havalimanı, liman, marina işletmeciliği, enerji ve turizm yatırımlarıyla büyüyen grubun cirosu 1,5-2 milyar dolar aralığında ve Şehir Hastanelerinden gelen katkının çok yüksek olacağı görülüyor. 2008’den itibaren her yıl dünyanın en büyük inşaat şirketleri sıralamasında ilk 200’ün içinde yer alıyorlar.

Holding bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirket mevcut. Avrupa’nın en büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi gibi devasa projeler onların deyimiyle aslında buzdağının görünen kısmı.

İnşaattan güvenliğe birçok alanda faaliyet gösteren holdingin bir ayağı da servis hizmetlerinde.

Şehir hastaneleri gibi büyük alanlarda verilmek zorunda kalınan Hasta Yönlendirme ve Refakat/ Resepsiyon/ Yardım Masası Taşıma Hizmetlerini de para kazanma aracına dönüştüren şirket, günlük 20 bin kişiyi karşılayarak ilgili alanlara yönlendiriyor veya taşıyor.

Bunların dışında Yardım Masası Hizmetleri, Yemek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Otopark Hizmetleri, HYRT, İlaçlama Hizmetleri, Çamaşırhane Hizmetleri gibi taşere edilebilecek bütün alanlarda faaliyet gösterililiyor. Bu faaliyetlerin hepsi şirket için büyük gelir kaynakları yaratıyor.