Ankara'da fırtınada reklam panosu devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sincan ilçesi, Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi'ndeki bir reklam panosu fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi.

Durakta bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz, reklam panosunun altında kaldı.

Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ev ve işyerlerini yine su bastı

Öte yandan, bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yolda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla götürüldü. Ev ve işyerlerini su bastı, çatılar uçtu.

Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.

Yoğun yağış ve yıldırım düşmesi nedeniyle Ankara'nın batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su altında kalan bazı yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Bazı yerlerde ise vatandaşlar, su basan alanları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Ankara'da su baskınları can alıyor

Ankara'da şiddetli yağış olduğu zamanlarda benzer görüntüler yaşanıyor. Özellikle Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Çankaya ilçeleri başta olmak üzere pek çok yer su baskınlarından etkileniyor.

2019'daki selde 3 kişi yaşamını yitirmişti. 2022'de de su basan evinde mahsur kalan 21 yaşındaki Busenur Doğanay kurtarılamamıştı. Aynı yıl sele kapılan servisin şöforü 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybederken, Akyurt ilçesinde bir kişi elektrik çarpması sonucu, bir kişi de düşerek yaşamını yitirmişti.

En son 1 Mayıs'ta pek çok ilçede su baskınları olmuştu.

'Sadece yağmur suları değil, yakında kanalizasyon atıkları da basacak'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi geçtiğimiz yıl su baskınlarının kentteki olumsuz etkisine ilişkin açıklama yapmış, sağlıksız kentleşme politikaları ve altyapı sorununa dikkat çekmişti.

Dere yatakları ve vadilerin yapılaşmaya açılmasıyla her yerin betonlaştığına işaret edilirken, kentin sistematiği bozulduğu belirtilmişti. Eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde altyapıya yatırım yapılmadığı, rant odaklı proje ve planlamalarla kentin 100 yılına mal olacak bir tahribat yaratıldığı söylenmişti.

Tehlike yaratabilecek akarsu ve pek çok dere yatağı bulunduğu, altyapı yetersizliği nedeniyle kenti sadece yağmur sularının değil, kanalizasyon atıklarının da basacağı vurgulanmıştı.