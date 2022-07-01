Ankara'da sel nedeniyle ölümün ardından: Çocuğu al çık, canınızı kurtarın dedim

Ankara’da dün yaşanan selde 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kalarak hayatını kaybetmişti.

Doğanay'ın ölümü sonrası mahalledeki yurttaşların yaptığı açıklamalar ihmalin boyutlarını da gözler önüne serdi.

Sel baskınında evi sular altında kalan Adnan Ceylan, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Her yağmurda böyle oluyor. Ben iş yerindeydim. Eşim bana yağmur yağdığını söyledi. Kapının ve pencerenin kırıldığını söyledi. Ben de çocuğu al çık dedim. Canınızı kurtarın dedim. Ev kullanılmaz durumda” diye konuştu.



Ankara Valisi Vasip Şahin ise olaya dair "Daire eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç, bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş” ifadesini kullandı.