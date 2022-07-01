Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kadına ilişkin yeni bilgi

Ankara'da dün yaşanan yağış ve ihmaller sonucu oluşan selde 21 yaşındaki Busenur Doğanay yaşamını yitirmişti.

Oturduğu evi sel suları basan ve burada hayatını kaybeden Doğanay'ın 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğu öğrenildi.

'Yurttaşlarımız göz göre göre ölüyor'

TKP Ankara İl Örgütü, sel nedeniyle bir yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurttaşlarımız göz göre göre ölüyor. Bu ölümlerin tek nedeni sadece rant üzerine işleyen bu akılsız düzendir. Bu düzene son vermek için mücadeleye" denildi.