Ankara'da yine sel: Bir yurttaş yaşamını yitirdi

Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan yağışlar birçok noktada sele neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar ile birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Trafikte yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken yurttaşlar uzunca bir süre etkili olan yağışın sona ermesini bekledi.

Ayrıca evini su basan bir yurttaşın, evde mahsur kaldığı ve kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Keçiören, Yenimahalle, Çubuk, Mamak ve Çankaya ilçelerinde birçok sokakta sel meydana gelirken yer yer rögar kapaklarının patlayarak taşkın görüntülerinin oluştuğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattığını duyururken itfaiye ekipleri de yer yer suların tahliyesi için görev aldı.

'Yurttaşlarımız göz göre göre ölüyor'

TKP Ankara İl Örgütü, sel nedeniyle bir yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurttaşlarımız göz göre göre ölüyor. Bu ölümlerin tek nedeni sadece rant üzerine işleyen bu akılsız düzendir. Bu düzene son vermek için mücadeleye" denildi.