Ankara'da sağanak: Emekçiler zor anlar yaşadı, yollar göle döndü

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fotoğraf: AA

Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, "Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım." diye konuştu.

Aynı mahallede zemin kattaki evini su basan Hüseyin Tekin ise 2013'ten bu yana her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek suyu çektirdikten sonra ancak evine girebileceğini anlattı.

Ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları sürüyor.

Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı metro hatları kullanılamadı

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi gün içinde hizmet dışı kaldı.

Keçiören'de çöpler mazgalları tıkadı

Yağışlardan en fazla etkilenen ilçelerden biri, Ankara'nın çöp konteyneri olmayan tek ilçesi Keçiören'di.

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un 31 Mart'taki seçimlere kadar belediye başkanlığı yaptığı ilçede dün yaşanan yoğun yağışlarda çöpler, mazgalları tıkadı.

1 Mayıs yağışa rağmen yapıldı

Ankara’da yağmur altında ellerinde taleplerini dile getiren dövizlerle yürüyen emekçiler, “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganları attı.

Sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyeleri ile yurttaşlar; 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak yağmur altında yaptıkları yürüyüş sonrası Tandoğan Meydanı’nda mitingle kutladı.

Yenimahalle'de yol çöktü

Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, yaşanan olayı AA muhabirine anlattı.

Telli, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yıllardır onaramadılar. Biz her yağmur yağdığında bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Akşam elektrik direği devrildi. Her tarafı aradım. TEK'i aradım, 112'yi aradım, muhtara buranın fotoğrafını çekip attım. Yetkili kimse bunun bir çaresine bakılsın artık. Akşam saat 23.00'te bu olay oldu. Önce pano göçtü sonra burası göçtü. Burada sürekli rögara giden bir sıkıntı var. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz."

Çöken yol, Ankara Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

ABB'den açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi dün akşam, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Vasip Şahin: Can kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.