Ankara'da sele kapılan bir yurttaş yaşamını yitirdi

Ankara’da gün içerisinde etkili olan fırtına ve yoğun yağışlar kentte yaşamı kötü etkiledi. Fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçarken, yağışların ardından ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine dere kenarında ulaştı. Yaşamını yitiren yurttaşın rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit olduğu öğrenildi.

Elmadağ ilçesinde bağlı Taburlar köyünde yağan yağmur sonrası köy yolunda sel meydana geldi. Burada can kaybı yaşanmazken köy halkı büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı ayrıca "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

Nallıhan ve Altındağ'da tarım alanları su altında kalırken Ankara’da etkili yağıştan ötürü meydana gelen sel, karpuz satan seyyar satıcıların mallarını da beraberinde götürdü. Suya kapılan 5 buçuk ton karpuz heba olurken, satıcılar sel sularından son anda kurtuldu.