Akyurt'ta sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte sel nedeniyle can kaybı 2'ye yükseldi.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Teberik köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Akyurt'ta sel nedeniyle 21 yaşındaki Muhammet Şahin işyerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İlçeye elektrik henüz elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kriz masası kuruldu

Akyurt’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yetkililerden bilgi aldı. AFAD, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olurken, ilçede kriz masası kuruldu. İlçede oluşturulan kriz masasını İsmail Çataklı koordine ediyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahada bulunan ekipleri yönlendiriyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçedeki çalışmalara destek oluyor.