Kapı bahane, yağma şahane: Sinpaş'ın inşaatına karşı çıkan yurttaşa ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’te Milli Park alanı içerisinde Sinpaş tarafından yapımı devam eden otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Otel, geçtiğimiz günlerde yazlık alanlardaki yasağa rağmen devam ettirilen inşaatla gündeme gelmişti. Yurttaşların baskın yaptığı inşaata zabıtayla birlikte CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve ekibi de gitmiş, çalışmanın derhal durdurulması istenmişti.

Sinpaş'ın suçları korunuyor, yurttaşlar cezalandırılıyor

Bölgede Milli Park'a zarar veren, kıyı çizgisini bozan inşaata karşı yurttaşların mücadelesi sürerken, TKP'li Korcan Yılmaz hakkında "mala zarar verme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Şirketin bir çalışanının müşteki olarak görüldüğü iddianamede, şüphelilerle müşteki arasındaki münakaşa sırasında iki metal çubuğu kırılan kapı için düzenlenen zarar tespit tutanağında kapının ray sisteminin bozulduğu iddiasıyla 23 bin 10 liralık zarar oluştuğu belirtilmişti.

Hakkında Türk Ceza Kanunu 151/1 maddesinden (mala zarar verme suçu) iddianame hazırlanan Korcan Yılmaz'a ceza verildi.

Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada Yılmaz hakkında 100 gün adli para cezası (2 bin lira) kararı çıktı.

Ayrıca kapının zararı olduğu söylenilen 23 bin 10 lira ile 17 bin 900 lira vekalet ücreti ve 600 lira yargılama masrafını da ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Yılmaz kapı hakkındaki cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kapı kimin?

Korcan Yılmaz, kapının kime ait olduğu konusunda da daha önce CİMER'e yazıp, konuyu kaymakamlığa sorduğunu, kurumlardan ayrı ayrı cevap aldığını anlattı.

Söz konusu kapının Milli Park'a ait olduğunu ve açık bulunması gerekirken, şirket tarafından yapılan inşaatın görülmemesi için kapatıldığını söyleyen Yılmaz, kendisinin kapıyı bu yüzden açmaya çalıştığını belirtti. Yılmaz, kamera görüntülerinde de kapıyı açmaya çalışırken çürüyen parçalarının elinde kaldığının görülebileceğini ifade etti.

Kapının hem şirkete ait olduğu hem de Milli Parklara ait taşınmaz içerisinde yer aldığı söylenirken Sinpaş'ın tartışmalı inşaatı bölgede tahribatını sürdürüyor.