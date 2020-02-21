Çanakkale'de fatura eylemi: Aksagaz'a itiraz

Çanakkaleliler dün yüksek faturalara karşı bir araya geldi ve Aksagaz'a itiraz dilekçelerini verdiler.

Çanakkaleliler dün fatura soygununa karşı Aksagaz'a itiraz dilekçelerini verdiler. TKP Çanakkale İl Örgütü adına konuşan Tarık Tunçaslan, "Ekonomik krizin, geçim derdinin emekçiler üzerindeki baskısını ve nasıl katlanılmaz bir hal aldığını görüyoruz. Güne intihar haberleriyle başlamanın bizlerin canını ne kadar sıktığının farkındayız. Ülkedeki ekonomik koşullar bu haldeyken bir tarafta faturlar ve darboğaz geçinmeye çalışan halk, bir tarafta ise ekonomik krizde kar açıklayan enerji ve dağıtım şirketleri var. Krizin büyük yaptırımlarına en önce halkımız maruz kalıyor. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarla beraber gelen faturaların durumu ortada. Krizi halk sırtlanıyor, karını ve rahatlığını patronlar 'sırtlıyor'. 2020 emekçiler için çok daha ağır koşullarda başladı. Emekçilerin alım gücünün hızla düştüğü ülkemizde ard arda gerçekleşen zamlar, yurttaşların temel ihtiyaçlarını kısarak faturaları ödeme yoluna gitmesine yol açıyor. Bizler burada halkımızı fahiş fatura bedellerini kabul etmemeye çağırdık. Dilekçelerimiz ve faturalarmızla itirazımızı bildirecek ve sonrasında bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.