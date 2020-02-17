Fatura soygununa karşı halk toplantıları sürüyor

Fatura soyguna karşı İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan halk toplantıları ülke genelinde devam ediyor.

TKP'nin AKP ve şirketler eliyle süren fatura soyguna karşı başlattığı halk buluşmaları İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından ülke genelinde devam ediyor.

Pazar günü saat 14.00'te TKP Diyarbakır İl Binası'nda "Doğalgaz Soygununa Karşı Halk Toplantısı" başlığıyla bir buluşma gerçekleştirildi.

Doğalgaz faturalarındaki fahiş bedellerin nedeninin anlatıldığı toplantıda, bu soyguna karşı neler yapılabileceği tartışıldı.

Buluşmada Diyargaz Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye şikayet dilekçelerinin toplanması için çalışma yürütülmesi kararı alınarak buluşma sonlandırıldı.

ADANA'DA İTİRAZ DİLEKÇELERİ HAZIRLANDI

Diyarbakır'ın ardından Adana'da ise Akkapı Semt Evi'nde fatura soygununa karşı bir araya gelen yurttaşlar, soygunun arka planını ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini konuştu.

Toplantıda birçok ildeki gibi dağıtım şirketleri aracılığıyla hayata geçirilen soyguna karşı hep birlikte itiraz dilekçeleri gönderilmesi kararı alındı.

Bu gün semt evimizde halk toplantımızı gerçekleştirdik. Zamlı faturaları konuştuk, itiraz dilekçelerimizi doldurduk. #BuFaturalarıKabulEtmiyoruz pic.twitter.com/tNzd7sOEgK — Akkapı Semt Evi (@AkkapEvi) February 16, 2020

ÇANAKKALE'DE TKP YENİ BİNASININ AÇILIŞINI HALK TOPLANTISIYLA YAPTI

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü ise yeni binasının açılışını halk toplantısıyla yaptı.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü adına konuşan Berna Ersoy, "Kaz dağlarını delik deşik ederlerken, tek içme suyu kaynağımız zehirlerlerken teslim olmayan halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Örgütleneceğiz ve bu talanı durduracağız. Özelleştirme politikalarıyla birlikte krizin faturasını emekçi halka kesmeye meraklı patronlar, halkımızı yaşayamaz hale getirdi. Elektrik, su, ısınma, barınma en temel ihtiyaçlarımızken gelen faturalarını ödeyemeyen, yiyeceği ekmeğin parasını son kuruşuna kadar soygunculara kaptıran halkımıza çağrımızdır. Üşüyoruz, kazıklanıyoruz, bu faturaları kabul etmiyoruz. Tüm halkımızı gelen doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini bildirmek üzere 20 Şubat Perşembe saat 12:45'te Aksagaz'a itiraz dilekçesi vermeye davet ediyoruz" dedi.

ANKARA BATIKENT VE KIRKKONAKLAR'DA, İZMİR BAYRAKLI'DA HALK BULUŞMALARI

Diyarbakır, Adana ve Çanakkale'de yapılan toplantıların dışında Ankara'da iki mahallede ve İzmir Bayraklı'da da faturalara karşı halk buluşmaları gerçekleştirildi.

Ankara'daki toplantılardan biri Batıkent'te yapılırken, diğer toplantı ise Kırkkonaklar'da gerçekleştirildi.

İki toplantının da gündem maddeleri fatura soygunu ve Başkentgaz'a verilecek itiraz dilekçeleri oldu.