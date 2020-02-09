Ankara'da fatura soygununa karşı halk buluşmaları başladı

Ankara'da bugün Mamak, Eryaman, Sincan, Keçiören İncirli ve Dikmen'de halk doğalgaz ve elektrik faturası soygununa karşı buluştu.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla bu hafta üç büyük kentin mahallelerinde halk, faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya gelmeye başladı.

Toplantıların Ankara ayağında bugün Mamak, Eryaman, Keçiören İncirli ve Dikmen'de halk semt evleri ve TKP bürolarında bir araya geldi.

Doğalgaz ve elektrik soygunun arka planının aktarıldığı, AKP eliyle patronların nasıl bir soyguna imza attığının verilerinin paylaşıldığı buluşmalarda fatura soygununa karşı neler yapılacağı konuşuldu.

Toplantılarda önümüzdeki hafta Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık "bağışla" gündeme gelen Başkentgaz'ın önünde buluşma ve fatura soyguna karşı hep birlikte itiraz dilekçelerinin iletilmesine karar verildi.

Öte yandan bugün Sincan'da kentsel dönüşüme karşı mücadele veren yurttaşların bir araya geldiği Ulubatlı Hasan Derneği'nde fatura soygununa karşı bir halk toplantısı düzenlendi.

Ankara'da yarın Ayrancı'da, Çarşamba günü ise Esat'da halk toplantıları devam edecek.

Ülke genelinde devam eden toplantıların listesi: