Mahalle halkı faturalara karşı bir araya geliyor

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla bu hafta üç büyük kentin mahallelerinde halk, faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya geliyor.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 08 Şubat 2020 16:07

İstanbul, Ankara ve İzmir'in mahallelerinde halk, yüksek faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak üzere semt evlerinde buluşuyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan "Üşüyoruz, Kazıklanıyoruz. Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz" başlıklı buluşmalar, yarından itibaren başlıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in mahallelerinde halk, yüksek faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak üzere semt evlerinde buluşuyor. Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan "Üşüyoruz, Kazıklanıyoruz. Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz" başlıklı buluşmalar, yarından itibaren başlıyor.