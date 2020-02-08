Mahalle halkı faturalara karşı bir araya geliyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'in mahallelerinde halk, yüksek faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak üzere semt evlerinde buluşuyor.
Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan "Üşüyoruz, Kazıklanıyoruz. Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz" başlıklı buluşmalar, yarından itibaren başlıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in mahallelerinde halk, yüksek faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak üzere semt evlerinde buluşuyor. Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan "Üşüyoruz, Kazıklanıyoruz. Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz" başlıklı buluşmalar, yarından itibaren başlıyor.