Ankara'da vatandaşa ek gaz faturası

Yurttaşlar zamlı doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelirken, Ankara'da kartlı doğalgaz kullanan abonelerin geçmiş dönemde aldığı gazlara da zam yansıtıldı, yurttaşlara toplam 12,7 milyon liralık fatura çıkarıldı. '200 bin abone kartına yükletme yapmadığı için 3.8 milyon liralık borç tahsil edilemedi' açıklaması geldi.

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel'den kartlı doğalgaz abonelerine ‘borç' bilgisi geldi.

Genel Müdür Yüksel, zamsız dönemde aldığı doğalgazı zamdan sonra kullanan yaklaşık 200 bin abonenin Başkentgaz'a 3.8 milyon TL borçlandığını söyledi.

Yüksel, Türkiye'de 17 milyona yakın doğalgaz abonesinin yaklaşık 700 binin kartlı sayaç kullandığını söylerken, dağıtım şirketi olarak gazı doğrudan BOTAŞ'tan alıp halka ulaştırdıklarını, depolama imkanı olmadığı için de doğalgaza gelen zamları doğrudan fiyatlara yansıtmak zorunda olduklarını söyledi.

Yüksel, bu nedenle kartlı sayaçlara zamdan önce doğalgaz yükleyen vatandaşlara daha sonra zammın yansıtılmasının hem hukuki dayanağı olduğunu hem de zorunluluğu bulunduğunu öne sürdü.

Faturayı yurttaşlara yansıtmamaları durumunda yükün dağıtıcı şirketelere kalacağını söyleyen Yüksel, son bir yılda zamlardan dolayı 12.7 milyon TL abonelere ilave fark çıkardıklarını ancak 200 bin abonenin kartına yükletme yapmadığı için 3.8 milyon liralık alacağı tahsil edemediklerini, bu abonelerin ilk gaz doldurmalarında 3.8 milyon liralık daha az gaz vereceklerini söyledi.

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “Biz şirket olarak aracıyız. Gazı bir yerden alıp bir yere ulaştırıyoruz. Fiyatları belirlemiyoruz. Tedarikçinin gaz fiyatı artınca doğal olarak gaz faturaları da yükseldi” dedi.