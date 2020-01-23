TKP: Tüm yurttaşları bu faturalara itiraz etmeye, bir araya gelmeye çağırıyoruz

TKP’nin Sesi’nde bugün, son iki yıl içerisinde elektriğin %71, doğalgazın %62 zamlandığı ülkemizde milyonlarca abonenin elektrik ve doğalgazının kesilmemesinin yegâne yolunun sosyalizmden geçtiği vurgulanıyor.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından Salı günü gerçekleştirilen 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yapılan zamların az bile olduğunu beyan etti.

Dışa bağımlı ekonomisiyle döviz kurunun oynamasından her türlü etkilenen Türkiye açısından ithal edilen doğalgaz ve elektrik, yurttaşın sırtına bindirilmiş birer maliyet kalemi haline gelmiş durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, milyonlarca abonenin elektrik ve doğalgazının kesilmemesinin yegâne yolunun sosyalizmden geçtiği vurgulanıyor.