Halk faturaları ödeyemez hale geldi: Taksitli soygun dönemine geçiliyor

Doğalgaza geçtiğimiz yıllarda üst üste gelen büyük zamlar yurttaşları kış aylarında gelen kabarık faturalar nedeniyle isyan ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın da bir numaralı konusu olan doğalgaz faturalarını ödeyemeyen birçok yurttaşın gazı kesiliyor.
2019'un ilk 9 ayında 710 bin abonenin gazı faturasını ödeyemediği için kesilirken, gaz indirimi gündeme almayan patronlar, soyguna "taksitli" çözüm arayışında.
Buna göre İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ), doğalgaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlattı.
İGDAŞ, düzenleme kapsamında 13 bankayla anlaştığını duyurdu.