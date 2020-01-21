Halk faturaları ödeyemez hale geldi: Taksitli soygun dönemine geçiliyor

Son iki yılda yüzde 60'ın üzerinde zamlanan doğalgaz faturaları kış aylarında yurttaşları isyan ettirirken, bir milyona yakın abonenin gazı ise faturasını ödeyemediği için kesildi. Gazda indirim gündeme dahi alınmazken, şimdi de faturalara taksitli ödeme düzenlemesi için çalışma başlatıldı.

soL - Haber Merkezi