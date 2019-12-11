Bakan halkla dalga geçiyor: Doğalgaz çok ucuzmuş!

Son iki yılda doğalgaza yüzde 64 zam gelirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu öne sürdü.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurttaşların ısınma sorunu yeniden gündemin ilk sıralarına çıkarken, son iki yılda doğalgaza yapılan yüzde 64'lük zam ısınmayı daha da zorlaştırıyor.

Son iki yılda yapılan bu büyük zamlara karşın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında, doğalgazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu öne sürdü.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez, “Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir” dedi.

Aralık 2017'den Eylül 2019'a kadar geçen süreçte doğalgaza konutlarda yüzde 64, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 120, elektrik santrallerine ise yüzde 110 zam geldi.