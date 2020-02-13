Fatura soygununa karşı halk buluşmaları

Elazığ Depremi'nden hemen önce gelen doğalgaz ve elektrik faturaları özellikle büyük kentlerde infial yarattı. Depremle ülke gündemi değişti ama evlere düşen ateş sönmedi. TKP üç büyük kentte yaptığı fatura eylemlerini şimdi halk buluşmalarıyla sürdürüyor. Bu hafta üç büyük kentin mahallelerinde başlayan halk buluşmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla bu hafta üç büyük kentin mahallelerinde halk, faturalara karşı neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya geldi.

Yüksek faturalara karşı nelerin yapılacağına dair Kadıköy Yeldeğirmeni'nde yapılan toplantıda, faturaların sadece hükümetin kendisinin ya da birkaç yandaşının nemalanmak için düzenlediği bir soygun olmaktan ibaret olmadığı konuşuldu. Toplantıya katılanlar, yandaş firmalar ve cemaat vakıflarının yanı sıra bu soygunda EnerjiSA'nın sahibi olan Sabancı'nın, Zorlu Holding'in de aralarında olduğu sermaye şirketlerinin yer aldığının üzerinde durdu. Yüksek faturaların büyük kârlar için kaynak olduğuna da toplantıda dikkat çekildi.

Toplantı sonunda yüksek faturalara itiraz etmenin de örgütlü bir biçimde tüm halkı harekete geçirerek yapılabileceğine karar veren mahalleli önümüzdeki günlerde faturalara toplu olarak itiraz dilekçesi verip hukuksal mücadele başlatma kararı aldı.



SARIYER VE AVCILAR'DA DA MAHALLELİ BİR ARAYA GELDİ

İstanbul'da Yeldeğirmeni'nde yapılan toplantının yanında Avcılar ve Sarıyer'de de fatura soyguna karşı bir araya gelen yurttaşlar, can yakan fatura soygunu karşısında boyun büküp kenara çekilmenin mümkün olmadığına karar verdi ve ortak bir mücadele için kolları sıvadı.

ANKARA'DA AYRANCI VE ESAT'TA FATURALARA KARŞI BULUŞULDU

Ankara'da Mamak, Eryaman, Sincan, Keçiören İncirli ve Dikmen'de yapılan toplantıların ardından bu hafta da Ayrancı ve Esat'ta doğalgaz soyguna karşı halk buluşmaları gerçekleştirildi.

Ankara'da doğalgazın özelleştirme süreci, Başkentgaz ve Melih Gökçek'in yaptığı vurgunlara dikkat çekilen toplantılarda, AKP'nin desteğiyle şirketler eliyle yapılan kartlı doğalgaz soygunu da masaya yatırıldı.

Toplantıların sonunda Başkengaz'a tüm mahallelerden yurttaşların toplu bir şekilde dilekçe vermesi kararı alındı.

Fatura soygununa karşı yurttaşlar İzmir'de Bornova'da buluştu.

Diyarbakır, Aydın, Antalya, Çanakkale, Konya ve Tekirdağ'da yapılacak toplantıların detayları için tıklayınız...