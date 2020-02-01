TKP doğalgaz zamlarına karşı sokaktaydı

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de yüksek doğalgaz faturalarına karşı eylem yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün üç büyük kentte doğalgaz zamlarına karşı sokağa çıktı.

TKP'nin çağrısıyla yüzlerce kişi, doğalgaz faturalarına itiraz dilekçelerini iletmek üzere Ankara'da PTT Yenişehir Şubesi, İstanbul'da PTT Kadıköy Merkez Şubesi ve İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplandı.

Doğalgaz zamlarına karşı Ankara Mithapaşa'daki Yenişehir PTT önünde bir araya gelen TKP'liler, hem doğalgaz soygununa itiraz etti hem de Ensar'a para aktaran Başkentgaz'a tepki gösterdi.

"Başkent Gaz elini cebimizden çek", "Boyun eğme AKP’den hesap sor" ve "Ensar’ın foncusu hırsız Başkent Gaz" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında bir yurttaş gelen soygun faturalarına itiraz dilekçesi verdi.

İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplanan TKP'liler, "Boyun Eğme Ensar'dan hesap sor", "İnsanca ısınmak istiyoruz", "Boyun Eğme AKP'den hesap sor", "İzmirGaz elini cebimizden çek", "İnsanca bir yaşam sosyalizmde" sloganları attı.

İzmirgaz Genel Müdürlüğü'nün TKP'nin basın açıklaması sırasında binayı kapatmasından dolayı eylemciler, itiraz dilekçelerini teslim edemedi. Eyleme katılanlar, dilekçelerin pazartesi günü teslim edileceğini duyurdu.