İzmir'de fatura eylemi: İtiraz dilekçeleri teslim edildi

İzmir'de yüksek faturalar nedeniyle Gediz Elektrik Bornova şubesi önünde bir araya gelen yurttaşlar, kuruma itiraz dilekçelerini teslim etti.

AKP ve şirketler eliyle süren fatura soygununa karşı başlayan halk buluşmaları ülke genelinde sürüyor.

İzmir TKP Bornova İlçe Bürosu ile Bayraklı Merkez Semt Evi’nde daha önce aldıkları kararın ardından bir araya gelen yurttaşlar, kabarık elektrik faturalarına karşı bugün Gediz Elektrik Bornova şubesi önünde bir eylem gerçekleştirdi.

Sloganlarla tepkilerini dile getiren yurttaşlar, basın açıklamasının ardından itiraz dilekçelerini abone merkezine iletti.

Vatandaşlar yüksek faturalara tepkilerini şöyle dile getirdi:







