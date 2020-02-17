İzmir'de elektrik isyanı: Karanlıkta yaşıyoruz, yine fatura 3 bin

İzmir Tepecik Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara iki buçuk ay önce takılan trafolarla birlikte binlerce lira elektrik faturası gelmeye başladı.

İzmir'de Konak’a bağlı Tepecik Mahallesi’nde, iki buçuk ay önce takılan trafolarla birlikte elektrik faturalarında da önemli bir artış oldu. Mahallede herhangi bir eve gelen faturaların 7 bin TL'ye kadar çıkması mahalleliyi isyan ettirdi.

‘MAHALLEYİ BİLGİLENDİRMEDİLER’

İz Gazete'den Duygu Kaya'nın haberine göre, Tepecik Mahallesi’nde yaşayan esnaflardan Ömer Boyat bu faturaların 2,5 aydır devam ettiğini söyledi. Boyat, “Daha önceden Gediz Elektrik müdürleri, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve bizim mahalle muhtarımızın oğlu-ki o da AKP ilçe yönetiminde yer alıyor- birlikte gelerek mahalleye trafo takılacak dediler. Geldikleri zaman mahallede küçük çaplı bir toplantı yaptılar. Ama mahalleyi tam olarak bilgilendiremediler. Trafolar takılacak, kaçak kullanım önlenecek dediler. E tabi kim kaçak kullanımı savunabilir ki? İnsanlar mağdur zaten, bir şey demedik” dedi.

‘BANA GELEN İLK FATURA 4 BİN LİRA’

Trafo takım sürecinin yaklaşık iki ay sürdüğünü belirten Boyat, “Taktıktan sonra bu aydan itibaren size faturalar gelecek dediler ama sistem tam oturmadığı için fatura gelmedi. Trafoların takıldıktan tam 55 gün sonra faturalar gelmeye başladı. Bana gelen ilk fatura 4 bin TL. Ben evde soba kullanıyorum" diye konuştu.

‘EVİNDE BUZDOLABININ FİŞİNİ ÇEKEN BİLE OLDU’

Boyat, “Komşularıma gelen faturaya baktığımda 2,500-3 bin, hatta 5-6 bin TL geleni bile gördüm. Tabi insanlar şoka girdi bu sefer. Ama ilk başta yine herhalde biz çok kullanıyoruz diye düşündük. İnsanlar bu sefer kullandığının da azına düştüler. Evinde buzdolabının fişini çeken bile oldu” diye konuştu.

İkinci faturalar geldiğinde durumun değişmediğini söyleyen Ömer Boyat, “Bana gelen ikinci fatura 3 bin TL oldu. Artık şaşırıyorum. Evden neyi kısmam gerektiğini bilmiyorum. Evde karanlıkta yaşıyoruz, yine gelen fatura 3 bin. Karşı tarafta tek saat kullanan bir apartman var. Herkes fedakarlık yaptığı halde 3 haneye 21 bin TL fatura gelmiş. Böyle olunca mahalle ayaklandı" dedi.