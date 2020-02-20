Ankaralılar faturalarını aldı, Başkentgaz'ın kapısına dayandı

Ankaralılar fatura soygununa karşı bu sabah erken saatlerde Başkentgaz'ın önünde bir araya gelerek itiraz dilekçelerini verdiler.

TKP'nin çağrısıyla ülke genelinde fatura soyguna karşı başlayan itiraz eylemleri devam ediyor.

Bugün Ankara'da Başkentgaz önünde bir araya gelen yurttaşlar, soyguna karşı itiraz dilekçelerini iletti.

Başkentgaz'ın fatura soygununun yanına Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolar ve vergi kaçakçılığını eklediğini belirten yurttaşlar, soyguna karşı tüm Ankaralıları itiraz etmeye çağırdı.

İtiraz eyleminde konuşan TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, "Başkentgaz'ın macerasını biliyoruz, nasıl özelleştirildiğini biliyoruz. Ülke AKP iktidarında kamu hizmetlerini 'ucuza kapatan' şirketlerin cennetine dönüştürüldü. Başkentgaz gibi şirketler emeğiyle geçinen insanları soyuyorlar, biz bu itirazları bu soyguna karşı yapıyoruz. Soygunu durdurmak için mücadele ediyoruz. Bakmayın şirketin bize getirdiği çaylara, kolaylık sağlamaya çalışmalarına. Çalıştırdırdığı emekçileri burada soğuğa çıkarırlar, onlara bir bardak çay vermezler, fatura soygunu yaptıkları yurttaşlara vermezler 'kurumsal kimlik' adı altında bu numaraları yaparlar. Biz bu numaralara tabii ki kanmıyoruz. Soygunu durdurmak için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.