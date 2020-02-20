Enerjisa'dan kâr açıklaması: Faturalar buraya akıyor

Bu yıl iyice artan fatura soygunu yurttaşların tepkisini çekerken, Enerjisa, 2019 yılında toplam net kârını yaklaşık yüzde 38 oranında artırarak 1.03 milyar TL olarak açıkladı.

Son iki yılda elektriğe yüzde 71, doğalgaza ise yüzde 62 zam gelirken, açlık sınırında yaşayan milyonlarca kişi fatura soyguna tepkili.

Fatura soygununa karşı ülkenin birçok yerinde devam eden itiraz eylemleri sürerken, Enerjisa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

2019 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket 4. çeyrekte 243.6 milyon lira net kar elde ederken, 2019 yılı toplam net karı 1 milyar lirayı aştı.

Şirket geçen yılı ise 747,6 milyon lira net karla tamamlamıştı.

BAŞKENTGAZ ENSAR'A PARA AKTARMIŞTI

Bir yandan yüksek fatura bedelleriyle rekor kârlar elde eden şirketlerin, diğer yandan da vergi kaçırmak için yandaş vakıfları fonladığı ortaya çıkmıştı.

Başkentgaz'ın sahibi Torunlar'ın, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar "bağışladığı", bu bağış için de Kızılay'ı aracı olarak kullandığı kamuoyu gündemine gelmişti.

ELEKTRİĞİ KESİLEN YURTTAŞIN EVİ YANMIŞTI

Enerjisa'nın rekor kârlar açıkladığı Türkiye'de, dün bir yurttaş borcu dolayısıyla elektriği ve gazı kesildiği için soba yaktığı evinde ölümden dönmüştü.

Ankara'da yaşanan yangın sonrası emekli yurttaş tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

İTİRAZ EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Şirketlerin rekor kârlar açıklarken, fatura soyguna karşı TKP'nin çağrısıyla ülkenin birçok noktasında itirazlar ve halk toplantıları sürüyor.