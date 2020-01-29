Kızılay-Ensar-Başkentgaz üçgeni: Dolandırıcılıkta yeni boyut!

Kızılay, Başkentgaz tarafından yapılan bağışı Ensar Vakfı'na aktardığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kızılay, söz konusu iddiayı doğrularken, talebin Başkentgaz'dan geldiğini öne sürdü. Fatura soygunu haberleriyle gündeme gelen Başkentgaz'ın Ensar Vakfı bağışını Kızılay üzerinen Ensar'a aktararak vergiden kurtulduğu belirtiliyor.

Başkentgaz tarafından yapılan 8 milyon dolarlık bağışın Ensar Vafkı'na aktarıldığı iddialarına ilişkin Kızılay'dan açıklama geldi.

Kızılay, açıklamasında söz konusu işlemi doğruladı.

Açıklamada talebin Başkentgaz'dan geldiği ve yerine getirildiği ifade edildi.

AMAÇ NE?

Kış aylarıyla birlikte gelen büyük zamların ardından kâr rekorları kıran dağıtım şirketlerinden biri olan Başkentgaz'ın Ensar Vakfı'na yaptığı yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışı neden Kızılay üzerinden gerçekleştirdiği tartışma konusu oldu.

Söz konusu belgeyi yayımlayan gazzetta9'dan Celal Eren Çelik, "AKP'ye yakınlığı ile bilinen TORUNLAR GYO'nun satın aldığı BAŞKENT GAZ 8 milyon TL'yi önce KIZILAY'a yatırarak vergiden düşüyor. Arkasından ise paranın KIZILAY'ın hesabında 75 bin doları kalacak şekilde 7 milyon 925 bin Dolar tutarındaki kısmınının KIZILAY hesabından asıl amaçlanan yere yani ENSAR VAKFI'na aktarılması için muvafakat vermiş oluyor. Böylece hem BAŞKENT GAZ'ın sahibi TORUNLAR GYO 8 milyon Dolar vergiden düşüyor, hem de ENSAR VAKFI'na mali kaynak aktarımı sağlamnmış oluyor" ifadesini kullandı.

İLGİLİ DÜZENLEME NE DİYOR?

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan Kızılay indirimi düzenlemesi şu şekilde: