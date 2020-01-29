Kızılay-Ensar-Başkentgaz üçgeni: Dolandırıcılıkta yeni boyut!

Başkentgaz tarafından yapılan 8 milyon dolarlık bağışın Ensar Vafkı'na aktarıldığı iddialarına ilişkin Kızılay'dan açıklama geldi.
Kızılay, açıklamasında söz konusu işlemi doğruladı.
Açıklamada talebin Başkentgaz'dan geldiği ve yerine getirildiği ifade edildi.
Kamuoyunun Dikkatine pic.twitter.com/O72jH19EXB
— Türk Kızılay (@Kizilay) January 29, 2020
AMAÇ NE?
Kış aylarıyla birlikte gelen büyük zamların ardından kâr rekorları kıran dağıtım şirketlerinden biri olan Başkentgaz'ın Ensar Vakfı'na yaptığı yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışı neden Kızılay üzerinden gerçekleştirdiği tartışma konusu oldu.
Söz konusu belgeyi yayımlayan gazzetta9'dan Celal Eren Çelik, "AKP'ye yakınlığı ile bilinen TORUNLAR GYO'nun satın aldığı BAŞKENT GAZ 8 milyon TL'yi önce KIZILAY'a yatırarak vergiden düşüyor. Arkasından ise paranın KIZILAY'ın hesabında 75 bin doları kalacak şekilde 7 milyon 925 bin Dolar tutarındaki kısmınının KIZILAY hesabından asıl amaçlanan yere yani ENSAR VAKFI'na aktarılması için muvafakat vermiş oluyor. Böylece hem BAŞKENT GAZ'ın sahibi TORUNLAR GYO 8 milyon Dolar vergiden düşüyor, hem de ENSAR VAKFI'na mali kaynak aktarımı sağlamnmış oluyor" ifadesini kullandı.
İLGİLİ DÜZENLEME NE DİYOR?
Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan Kızılay indirimi düzenlemesi şu şekilde:
Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar
5904 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendi ile 3/7/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine ve 6322 sayılı Kanunla aynı bentte yapılan değişiklikle 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir.
Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise Tebliğin "10.3.2.1. Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.