İşte yardım paralarının gittiği yerler: Kızılay'la ilgili bunları biliyor muydunuz?

Dün depremden dakikalar sonrasında halktan para toplamaya çalışan Kızılay'ın Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar kira verdiğini, Menzil tarikatı destekçisi şirkete 700 milyonluk Kızılay ihalesi verdiğini, MÜSİAD’a ait hasarlı bir binayı 110 bin TL’ye kiraladığını, Kızılay'a elindeki tüm gayrimenkulleri satma olanağı verildiğini, uçmayan uçağa 245 bin dolar verdiğini ve İdlib'de Heyet Tahrir'uş Şam adlı cihatçı örgüt için para topladığını biliyor muydunuz?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depreminin ardından paylaştığı mesajla yurttaşlardan bağış istemiş, bu mesaj büyük tepki konusu olmuştu.

Halkın büyük tepkisi sonrası mesajını silmek zorunda kalan Kınık'ın başında olduğu Kızılay, uzun süredir yolsuzluk haberleriyle gündemde.

Kızılay'ın adının karıştığı yolsuzluk haberlerinin bir bölümünü "deprem" vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz.

YARDIM PARASIYLA LÜKS ARAÇ

Kızılay yönetimi, Dünya Gıda Programı tarafından ‘yabancılara yardım’ amacıyla gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Alım gerekçesinde, "Kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde arazi araçlarının satın alınması uygun görüldü" denildi.

MENZİL TARİKATININ ŞİRKETİNE 700 MİLYON LİRALIK İHALE

Kızılay'ın 716 milyon TL'lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay'dan bir yönetici, "Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum" diye konuştu.



MÜSİAD'IN HASARLI BİNASINA 110 BİN LİRA KİRA

Kızılay, MÜSİAD’a ait hasarlı bir binayı 110 bin TL’ye kiraladı. Binanın kira değerine ilişkin hazırlanan ilk raporda binanın kira değerinin 67 bin TL olduğu, raporda yer alan emlakçı görüşlerinin de düzmece olduğu öne sürüldü



ETHEM SANCAK'IN YEĞENİNE KAN TEKELİ

Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş.’nin, sektörde tekel haline gelmesine yol açacak sözleşmeye göre, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın Sancak’ın şirketi için seferber edildi ve kan toplama yetkisi şirkete devredildi.



UÇMAYAN UÇAĞA 245 BİN DOLAR

Kızılay yönetiminin Yemen’e yardım göndermek için uçak kiraladığı ancak uçuş izinleri alınamaması nedeniyle uçağın havalimanından kalkamadığı öğrenildi. Üstelik peşin yapılan ödeme nedeniyle 245 bin dolar zarar edildi.



BOĞAZ MANZARALI KÖŞKE AYDA 12 BİN DOLAR

Kızılay'ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.



CİHATÇILARA YARDIM PARASI

Suriye Ordusu'nun İdlib'de Heyet Tahrir'uş Şam'a karşı operasyonu sürerken Kızılay, İdlib için 'yardım' SMS'leri atmaya başladı.



KENDİLERİNE YÜZDE 170, İŞÇİLERE YÜZDE 10 ZAM

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın maaşı son dört yılda yüzde 118’lik artışla 31 bin 500 TL oldu. Kızılay genel müdür yardımcılarının maaşlarında da dört yılda yaklaşık yüzde 170 oranında artış olduğu öğrenildi.

