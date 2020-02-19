Gazı ve elektriği kesildi, sobayla ısınmaya çalışırken evi yandı

Ankara Eryaman'da emekli bir yurttaşın evi, borcundan dolayı kesilen elektrik ve gazı sonrası yaktığı soba nedeniyle yandı.

Ankara Eryaman'da yapı denetim mühendisi olan emekli bir yurttaşın doğalgazı ve elektriği faturalarını ödeyemediği için kesildi.

Sobayla ısınmaya çalışan yurttaşın evi, dün akşam saatlerinde yandı.

Olayın ardından soL muhabiri komşularla görüşürken, elektrik ve gazın borcundan dolayı kesildiği ve sobayla ısınmaya çalıştığı bilgisi verildi.

Yangın sonrası yurttaşın hastaneye kaldırıldığı bilgisi alınırken, bazı komşular "akli dengesi yerinde değildi, apartmanı yakıyordu" dedikleri komşularına tepki gösterdi.

Olay yerinden bazı kareler: