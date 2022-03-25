Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 30. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 30. gününde devam ediyor.

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Güncelleme: 11.30

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kalinovka köyünde Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı. Sputnik'in haberine göre, Ukrayna ordusunun kalan en büyük yakıt deposu denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleri ile vuruldu. Depodan ülkenin orta kısımlarındaki askeri birimlerine sevkiyat yapılıyordu.

Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Ka-52 ve Mi-28N helikopterlerinin, yedi tank, beş piyade savaş aracı ve üç zırhlı personel taşıyıcı dahil 24 askeri teçhizatı imha ettiği belirtildi.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna’ya ait 51 askeri altyapı unsurunun vurulduğunu da aktardı. Bunlar arasında iki komuta merkezi, üç çoklu fırlatma roketatar düzeneği, iki Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve bir S-300 bulunuyor.

Güncelleme: 10.25

Reuters'ın haberine göre çatışmaların devam ettiği Mariupol'da bugün özel araçlarla kentten çıkabilecekler için insani koridor açılacağı belirtiliyor.

Güncelleme: 10.00

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı savaşçıların eğitim üssünün İskender füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

NATO zirvesinden Ukrayna'ya daha fazla destek kararı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün toplanan NATO Liderler Zirvesi, G7 Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi'nde "olası nükleer ve diğer saldırılara karşı" Ukrayna’ya daha fazla destek ve Rusya’ya yeni yaptırım kararları çıktı.

Öte yandan Avrupa Birliği içinde Rusya'dan petrol ve gaz alımına ilişkin tartışma sürüyor.

Günde 500'er adet ilave Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzesi talebi

Ukrayna'nın ABD'den askeri yardım talebi listesini genişlettiği, günde 500'er adet ilave Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzesi istediği ortaya çıktı. ABD ve NATO'dan bu listeye itirazlar olduğu belirtildi.

Biden Polonya'ya gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden bugün Polonya'yı ziyaret edecek. Biden'ın Polonya'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ile görüşeceği iddiası gündeme geldi.

ABD yönetimi 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etmeyi planladığını açıkladı.

Japonya ve Avustralya'dan yeni yaptırım kararı

Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre Japonya 25 Rusya vatandaşı ve 81 kurumu yaptırım listesine aldı, ihracata yönelik kısıtlamalarını genişletti. Avustralya ise 22 Rus gazeteci ve medya çalışanına yaptırım uyguladı.