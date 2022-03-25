Çin ordusu: Tayvan Ukrayna değildir

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien "Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştıran ve Çin'in çıkarlarını baltalayan herhangi bir provokasyona karşılık vermeye hazır olduklarını" açıkladı.

Xinhua'ya konuşan Vu Çien, "Tayvan Ukrayna değildir, Tayvan meselesi Çin'in içişleridir, dış müdahale tolere edilemez" dedi.

Vu'nun açıklamaları Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin Ukrayna ile Tayvan arasında paralellikler kurmasının ve bazı ABD'li siyasetçilerin Çin'in Tayvan'a "askeri tehdit" oluşturduğu yönündeki iddialarının ardından geldi.

Tayvan'daki savunma bakanlığı geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın video konferans görüşmesinden saatler önce Çin askeri uçak gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ise 27 Şubat'ta ABD destroyeri USS Ralph Johnson'un Tayvan Boğazı'ndan geçişini provokasyon diye niteleyerek kınamıştı.

Öte yandan Tayvan'daki hükümet, zorunlu askerlik süresini 4 aydan bir yıla çıkarmayı planlıyor.

Ülkenin savunma bakanı Çiu Kuo-çeng, "olası bir çatışma durumu" için 4 aylık askeri eğitimin yetersiz olacağını ve askerlik süresinin uzatılmasının gözden geçirildiğini, kadınların da askere alınmasının değerlendirildiğini söyledi.