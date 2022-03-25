Kremlin Sözcüsü: Dünya hâlâ ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası

Rusya-Ukrayna savaşı gündemine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarına yönelik, "G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üye ülkeleri bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil" dedi.

Peskov, ABD’nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya'yı izole etme isteğini sürdürdüğünü belirterek, “Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hâlâ ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası” dedi.

'Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı'

Rusya’nın gündeme getirdiği Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar konusuna değinen Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington'dan açıklama talep edeceğiz. Sadece biz değil, Çin’in de bu konuda talebi olduğunu biliyoruz” dedi.

ABD’nin, Rusya’nın kimyasal silahlar kullanması durumunda müdahale edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, “ABD'lilerin yeniden dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları açık. Dünyada ABD'lilerin ne yaptığını, bu gibi laboratuvar çalışmalarında ne amaçlandığı konularında endişelenen birçok insan var” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombaları kullandığı yönündeki açıklamaları yalanlayarak, “Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı. Rusya hiçbir zaman uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedi” şeklinde konuştu. (İHA)