Rusya Merkez Bankası'ndan 'dost olmayan' ülkelere fon aktarımına kısıtlama

Rusya Merkez Bankası, rezervlerinin dondurulmasına karşılık olarak "dost olmayan" ülkelere aktarılabilecek fon hareketlerine "benzer miktarda" kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı'nın, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervini dondurduğunu belirtmişti.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Rus rezervlerinin bir kısmının dondurulmasına yanıt olarak Rusya, dost olmayan ülkelere aktarılabilecek fonların hareketine benzer bir miktarda kısıtlamalar getirmiştir" denildi.