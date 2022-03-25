Macaristan, topraklarından Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddetti

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, toprakları üzerinden Ukrayna’ya silah sevkiyatına izin verme çağrısını reddettiklerini belirtti. Macar diplomat, Rus petrol ve doğalgazından da vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Sputnik'teki habere göre Szijjarto, Avrupa Birliği ülkelerinden mevkidaşlarıyla video konferans yoluyla gerçekleşen görüşme sırasında, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukraynalıların iki bilinen talebini yineledi. Macaristan’ın toprakları üzerinden Ukrayna’ya silah sevkiyatına izin vermesi ve Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımlarına son vermesi. Macaristan Hükümeti bunu yapmayacak, çünkü Macar halkının hayat ve güvenliğini riske atmak istemiyor” ifadesini kullandı.